İsparta Yolları İçin TBMM\'ye Soru Önergesi

(ANKARA) - CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta'nın çevre iller ve büyük ekonomik merkezlerle karayolu bağlantılarında yıllardır devam eden yatırımların tamamlanmamasını TBMM gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Halıcı, "Dereboğazı Yolu'nun tamamının güvenli ve çağdaş yol standardında hizmete açılması için Bakanlığınız tarafından belirlenmiş kesin bir tamamlanma tarihi bulunmakta mıdır" diye sordu.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta-Antalya Dereboğazı Yolu, Isparta-Burdur Dostluk Yolu ve Isparta-Konya Yolu'na ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na 22 sorudan oluşan yazılı soru önergesi sundu.

Dereboğazı Yolu'nun yıllardır Ispartalılara verilen önemli ulaşım vaatlerinden biri olduğunu ifade eden Halıcı, önergede şu ifadelere yer verdi:

"Isparta-Antalya Dereboğazı Yolu uzun yıllardır Ispartalılara verilen en önemli ulaşım vaatlerinden biri olmuş; özellikle seçim dönemlerinde yolun tamamlanacağı yönünde defalarca açıklamalar yapılmıştır. Isparta Dereboğazı yolunun önce 2015-2020 yılları arasında bitirileceği söylenmiştir. Ancak yol bitmeyince bu defa 2023 sonuna kadar bitirileceği açıklanmıştır. Fakat yol gene bitmemiştir. Başta iktidar yetkilileri olmak üzere bürokratlar ve dönemin iktidar milletvekilleri bu yolun en geç 2023'te biteceğini açıklamıştır."

"SEÇİM DÖNEMLERİ GELİP GEÇTİ, VAATLER YENİLENDİ"

Halıcı, Dereboğazı Yolu için daha önce açıklanan tamamlanma tarihlerine dikkati çekerek, "Ancak seçim dönemleri gelip geçmiş, verilen tarihler değişmiş, vaatler yenilenmiş fakat Dereboğazı Yolu tamamlanamamıştır" dedi. 2026 Kamu Yatırım Programı'nda 2029'un bitiş yılı olarak gösterildiğini ve bazı Isparta bağlantılı projelerde 10 bin lira ödenek bulunduğunu belirten Halıcı, "10 bin lira bütçe ile bu yolun çok uzun yıllar bitirilemeyeceği aşikardır" ifadelerini kullandı.

Halıcı, yolun tamamlanamamasının yalnızca bir yatırım gecikmesi olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dereboğazı Yolu'nun yıllardır seçim malzemesi olarak kullanılmasına rağmen tamamlanamaması artık yalnızca bir yatırım gecikmesi değildir. Güzergahta meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazalar dikkate alındığında konu aynı zamanda doğrudan bir can güvenliği meselesidir. Ispartalıların beklentisi yeni bir seçim döneminde yeni bir bitiş tarihi duymak değil; yıllardır verilen sözlerin yerine getirilmesi ve yolun güvenli, çağdaş standartlarda tamamlanmasıdır."

Isparta-Burdur Dostluk Yolu'nun yapımına 2018 yılında başlandığını ve başlangıçta 2021 yılında tamamlanmasının öngörüldüğünü belirten Halıcı, çalışmaların halen devam ettiğini, Isparta-Konya bağlantısında da uzun yıllardır tamamlanmayı bekleyen kesimler bulunduğunu kaydetti.

Halıcı, Türkiye'nin farklı bölgelerinde coğrafi koşulları zor, yüksek mühendislik kapasitesi ve büyük kamu kaynağı gerektiren ulaştırma yatırımlarının gerçekleştirildiğine dikkati çekerek "Erzurum'un Rize'ye ve Karadeniz'e daha güvenli ve hızlı bağlanmasını sağlayacak yatırımları destekliyoruz. Ovit'i, Kırık'ı, Dallıkavak'ı yapabiliyorsak Dereboğazı'nı da yapabiliriz. Demek ki mesele Türkiye'nin mühendislik kapasitesi değildir. Mesele Isparta'nın yatırım önceliğinde nerede olduğudur" dedi.

Kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Halıcı, "Türkiye'nin farklı bölgelerinde milyarlarca liralık karayolu, tünel ve viyadük yatırımları gerçekleştirilebiliyorsa Dereboğazı Yolu'nun yıllardır tamamlanamaması yalnızca 'ödenek yetersizliği' açıklamasıyla geçiştirilemez" ifadelerini kullandı.

BAKAN URALOĞLU'NA 22 SORU...

CHP'li Halıcı'nın Bakan Uraloğlu'na yönelttiği 22 soru ise şöyle:

"Isparta–Antalya Dereboğazı Yolu'nun güncel proje kapsamı, toplam uzunluğu, yatırım tutarı ve fiziki gerçekleşme oranı nedir? Dereboğazı Yolu'nun yapımına ilişkin bugüne kadar hangi tarihlerde hangi tamamlanma vaatleri verilmiştir? Bu tarihlere neden uyulamamıştır? Dereboğazı Yolu için 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında yatırım programlarında ayrı ayrı ne kadar ödenek tahsis edilmiş, bu ödeneklerin ne kadarı fiilen harcanmıştır? Bu proje için 2026 yılında ayrılan ödenek, toplam proje bedelinin yüzde kaçıdır?' 2026 yılı içerisinde Dereboğazı Yolu için başlangıçta ayrılan ödenek ne kadardır? Yıl içerisinde ek ödenek veya başka projelerden ödenek aktarımı yapılmış mıdır? Dereboğazı Yolu'nun tamamının güvenli ve çağdaş yol standardında hizmete açılması için Bakanlığınız tarafından belirlenmiş kesin bir tamamlanma tarihi bulunmakta mıdır? Varsa bu tarih nedir? Son on yılda Dereboğazı güzergahında kaç trafik kazası meydana gelmiş; bu kazalarda kaç vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve kaç vatandaşımız yaralanmıştır? Güzergahtaki yüksek riskli kesimler için tünel, viyadük, güzergah değişikliği veya benzeri alternatif mühendislik çözümleri değerlendirilmiş midir? Varsa bu çalışmaların sonuçları nelerdir? Isparta–Burdur Dostluk Yolu'nun yapımına hangi tarihte başlanmış, başlangıçta hangi tarihte tamamlanması öngörülmüş ve bugüne kadar proje için toplam ne kadar kamu kaynağı harcanmıştır? Isparta–Burdur Dostluk Yolu'nun güncel fiziki gerçekleşme oranı nedir? Yolun tamamlanarak trafiğe açılması için öngörülen tarih nedir?

Isparta–Konya Yolu'nun toplam proje uzunluğu nedir? Kaç kilometresi tamamlanmış, kaç kilometresinde çalışmalar devam etmekte, kaç kilometresi henüz yapım aşamasına geçmemiştir? Isparta–Konya Yolu için 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında ayrı ayrı ne kadar ödenek ayrılmış ve ne kadar harcama yapılmıştır? Projenin tamamlanması için öngörülen tarih nedir? Ovit, Kırık ve Dallıkavak tünelleri ile bağlantı yollarının toplam yatırım tutarı nedir? Bu projelere 2025 ve 2026 yıllarında ayrı ayrı ne kadar ödenek tahsis edilmiştir? Yaklaşık 15,8 kilometrelik Kırık Tüneli gibi yüksek maliyetli ve teknik açıdan kapsamlı bir yatırımın sürdürülebildiği bir yatırım ortamında Dereboğazı Yolu'nun yıllardır tamamlanamamasının teknik ve mali gerekçeleri nelerdir? Bakanlığınız karayolu yatırımları arasında öncelik belirlerken nüfus, trafik yoğunluğu, kaza ve can kaybı sayısı, ekonomik getiri, turizm, tarım, sanayi, lojistik, limanlara ve büyük pazarlara erişim gibi hangi ölçütleri kullanmaktadır? Bu ölçütlere göre Dereboğazı Yolu, Isparta–Burdur Dostluk Yolu ve Isparta–Konya Yolu Bakanlığınızın yatırım öncelikleri arasında hangi sırada bulunmaktadır?

Isparta–Antalya güzergahının tamamlanmasının Antalya Limanı'na erişim, tarımsal ihracat, turizm hareketliliği ve Antalya pazarıyla ekonomik ilişkiler üzerindeki etkilerine ilişkin bir ekonomik etki analizi yapılmış mıdır? Erzurum-Rize güzergahındaki yatırımların bölgesel ticaret, lojistik, liman erişimi ve ulaşım güvenliği açısından stratejik olduğu kabul ediliyorsa, Isparta'nın Antalya Limanı'na, Akdeniz ticaret ağına ve büyük tüketici pazarına erişimini sağlayan Dereboğazı Yolu neden aynı ölçekte stratejik yatırım olarak değerlendirilmemektedir? Isparta–Konya güzergahının tamamlanmasının Isparta'nın Konya'nın sanayi ve lojistik altyapısıyla entegrasyonuna sağlayacağı ekonomik katkı hesaplanmış mıdır? Isparta–Burdur Dostluk Yolu'nun tamamlanmasının iki ilin ticaret, sanayi, üniversite, sağlık ve iş gücü hareketliliğine sağlayacağı ekonomik ve sosyal katkıya ilişkin bir çalışma yapılmış mıdır? Bakanlığınız Isparta–Antalya, Isparta–Konya ve Isparta–Burdur karayolu yatırımlarını birbirini tamamlayan üç ekonomik koridor olarak değerlendiren bütüncül bir ulaşım planlaması yapacak mıdır? Isparta'nın Antalya, Konya ve Burdur bağlantılarındaki söz konusu projelerin tamamlanması için bugünkü fiyatlarla ihtiyaç duyulan toplam kamu kaynağı ne kadardır? Bakanlığınız bu üç projenin yıllara göre ödeneklerini, fiziki gerçekleşme hedeflerini ve tamamlanma takvimlerini Isparta kamuoyuyla paylaşacak mıdır?"