İsrail askerleri Batı Şeria\'da 2 Filistinliyi gerçek mermilerle yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi gerçek mermilerle yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Tubas ve El Halil'de gerçek mermilerle yaraladığı 2 Filistinliye ekiplerin müdahale ettiği belirtildi.

Tubas'ta göğsünden yaralanan Filistinlinin durumunun ağır olduğu ve her Filistinlinin de tedavi altına alındığı kaydedildi.

Öte yandan, Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Calud köyü kırsalında Filistinlilere ait zeytin ağaçlarına zarar verdi.

Yahudi yerleşimciler, 60 zeytin ağacını kesti, bir Filistinliye ait su tankları ile sulama borularını da tahrip etti.

Burka beldesinde sokağa çıkma yasağı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda İsrail askerinin Nablus kentine bağlı Burka beldesinde onlarca eve baskın düzenlediğini belirtti.

Askerlerin evlerde arama yaptığını kaydeden Daglas, baskın sırasında gerçek mermi ve patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Daglas, beldenin tüm mahallelerinde konuşlanan İsrail askerlerinin, halkın evlerini terk etmesini engellediğini ve sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini kaydetti.

İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yoğun saldırıları sürerken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarında artış yaşanıyor.