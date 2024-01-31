İsrail askerleri UNRWA çalışanlarını ve Filistinlileri alıkoydu

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı 2 kişiyi ve onlarca Filistinliyi alıkoydu.
Filistinli Fatma Ebu Cuveyid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinden Refah kentine doğru zorunlu göç sırasında 2 UNRWA personelini alıkoyduğunu belirtti.
Alıkonulan 2 UNRWA personelinin hiçbir Filistin direniş grubuyla alakaları olmadığını belirten Ebu Cuveyid, "Bu gençleri neden gözaltına aldılar bilmiyorum. İsrail askerlerince Han Yunus ve Refah arasında kurulan askeri geçiş noktasında durdurulduk ve UNRWA'nın bu iki çalışanı gözaltına alındı." dedi.
Zorunlu göç sırasında onlarca Filistinli alıkonuldu
AA muhabirine konuşan bir başka görgü tanığı da, tankların kentin batı ve güney bölgelerine girmesinin ardından İsrail ordusunun Han Yunus'tan sürülen onlarca Filistinli genci alıkoyduğunu söyledi.
Han Yunus'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula baskın düzenleyen İsrail askerlerinin kadın ve kız çocuklarını okuldan çıkarırken erkekleri bıraktığı aktarıldı.
Görgü tanığı, askerlerin, alıkoydukları erkekleri başka bir yere götürmeden önce korkutmak için başlarının üstünden ateş ettiklerini anlattı.
UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları
BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.
Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.
UNRWA, 73 yılı aşkın süredir Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.
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