İsrail Ateşinde Filistinli Çocuk Öldü

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RAMALLAH, 4 Kasım (Xinhua) -- Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti. Filistin Kızılayı, olayın Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin kuzeyinde bulunan Halhul kasabasında meydana geldiğini belirtti.

Filistin Kızılayı'nın pazar günü yaptığı basın açıklamasında, "14 yaşında bir çocuğun cenazesi ekibimiz tarafından İsrail ordusundan teslim alınarak, El Halil'deki bir hastaneye nakledildi" denildi. Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Yerel kaynaklar İsrail güçlerinin mahallede oynayan bir grup çocuğu kovaladığını ve İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu Naci el- Baba adlı bir çocuğun ağır yaralandığını belirtti.

İsrail ordusu olaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Batı Şeria 7 Ekim 2023'ten bu yana artan şiddet olaylarına ve İsrail ordusunun baskınlarına sahne oluyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in ordusunun açtığı ateş ve gerçekleştirdiği topçu bombardımanları sonucu Batı Şeria'da 760'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti.