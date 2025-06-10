İsrail Bakanlarından Yaptırım Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Bakanlarından Yaptırım Tepkisi

10.06.2025 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere ve diğer ülkelerin yaptığı yaptırımlar sonrası İsrailli aşırı sağ bakanlar tepki gösterdi.

İsrailli aşırı sağcı bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir, İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç'in Batı Şeria'da Filistinlilere karşı nefreti kışkırttığı için aldıkları yaptırım kararına tepki gösterdi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X hesaplarından yaptıkları paylaşımda kararı eleştirdi.

Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde el-Halil'de Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan ve "Mitzpe Ziv" ismi verilen yeni Yahudi yerleşim biriminin açılışına katıldığını aktardı.

"Mitzpe Ziv'in açılışındayken İngiltere'nin Filistin devletinin kurulmasını engellediğim için bana yaptırım uygulama kararı aldığını duydum." ifadesini kullanan Smotrich, haberi çok iyi bir zamanlama ile aldığını öne sürdü.

Smotrich, işgal altındaki Filistin topraklarının kendilerine ait olduğunu savunarak, "İngiltere vatanımızın beşiğine yerleşmemizi bir kez engellemeye çalıştı ve bunu bir kez daha yapmasına izin vermeyeceğiz." iddiasında bulundu.

Diğer bir aşırı sağcı bakan Ben-Gvir de, Avrupa ülkelerinin Yahudileri kendi tebası olarak gördüğünü savunarak "Firavun'u aştık (İngiltere Başbakanı Keir) Starmer Duvarı'nı da aşacağız." dedi.

Öte yandan, daha önce karara tepki gösteren İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da X hesabından bir paylaşım yaparak "İsrail için İngiliz Mandası 1948'de sonra erdi ve bir daha asla geri dönmeyecek" ifadesini kullandı.

Gazze'de kalıcı ateşkese yanaşmadığı için müzakerelerin başarısız olmasına yol açan tarafın İsrail olduğu bilinmesine karşın Saar, söz konusu kararın Hamas'ın tutumunu sertleştirerek anlaşmanın önünün kapanmasına neden olacağını iddia etti.

Saar, İsrail hükümetinde kararların kolektif olarak alındığını ve iki bakan hakkında alınan kararın "çirkin ve kabul edilemez" olduğunu savunarak bu karara verecekleri yanıtı kabine toplantısında ele alacaklarını yineledi.

Beş ülke, İsrailli aşırı sağcı bakanlara yaptırım kararı almıştı

İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı nefreti kışkırttığı için İsrail'in aşırı sağcı bakanları Ben-Gvir ve Smotrich'e karşı yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.

Ben-Gvir ve Smotrich'in aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetini kışkırttığı ve Filistinlilerin insan haklarının ihlal edilmesine neden oldukları belirtilmişti.

Yaptırımların hemen devreye gireceği kaydedilerek Ben-Gvir ve Smotrich'e yönelik mal varlıklarını dondurma, seyahat yasağı, şirket yöneticisi, kurucusu olmama ya da şirket tanıtımına katılma yasağı yaptırımlarının uygulanacağı açıklandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Yeni Zelanda, Batı Şeria, Avustralya, İngiltere, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, Norveç, Kanada, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Bakanlarından Yaptırım Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borç meselesi yüzünden kanlı kavga: Amca yeğenini vurdu Borç meselesi yüzünden kanlı kavga: Amca yeğenini vurdu
12 yaşındaki çocuk girdiği gölde boğuldu 12 yaşındaki çocuk girdiği gölde boğuldu
Ferdi Zeyrek’in annesi fenalaştı Ferdi Zeyrek'in annesi fenalaştı
İsrail’den Madleen gemisi kararı 12 aktiviste ne olacak İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak?
Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü
2 grup arasında çıkan kavgada 5’i kadın 7 kişi yaralandı 2 grup arasında çıkan kavgada 5'i kadın 7 kişi yaralandı
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Tahliye edilen MasterChef Murat’ın son görüntüleri endişe yarattı Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı

21:30
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
21:16
İşte Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu
İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu
20:44
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
19:47
Trump: Kaliforniya’da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası’nı devreye sokacağım
Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım
18:36
Rekabet Kurulu’ndan Coca Cola’ya soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola'ya soruşturma
10:34
7 gollü çılgın maç Son sözü De Bruyne söyledi
7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi
10:32
Ebru Yaşar’dan Gazze’ye yardım engeline sert tepki: Bu insanlık dramı sona ermeli
Ebru Yaşar'dan Gazze'ye yardım engeline sert tepki: Bu insanlık dramı sona ermeli
10:30
ABD’de protestolar kontrolden çıktı İş yerleri yağmalanmaya başladı
ABD'de protestolar kontrolden çıktı! İş yerleri yağmalanmaya başladı
10:26
Ferdi Zeyrek’e veda Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
10:17
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
10:08
İrlanda’da küçük kıza cinsel saldırı iddiası sonrası sokalar karıştı
İrlanda'da küçük kıza cinsel saldırı iddiası sonrası sokalar karıştı
10:06
Lamine Yamal’dan Ronaldo’ya büyük ayıp
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
09:57
Özel okul yanında kumarhane Tavanı cephaneye çevirmişler
Özel okul yanında kumarhane! Tavanı cephaneye çevirmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 22:25:23. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Bakanlarından Yaptırım Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.