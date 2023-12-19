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Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı - Son Dakika
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Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı

İsrail'deki kabine toplantısında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi arasında şiddetli tartışma yaşandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okuyan asker nedeniyle çıkan tartışmayı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu araya girerek yatıştırdı.

19.12.2023 - 16:35,
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi arasında işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okuyan asker nedeniyle sert tartışma yaşandığı belirtildi. Tartışan bakanlar ve askeri yetkilileri ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ayırdı.

NETANYAHU ARAYA GİREREK SAKİNLEŞTİRDİ

İsrail'in Kanal 12 Televizyonu'nda yer alan habere göre, Ben-Gvir'in de aralarında bulunduğu bazı bakanlar, dünkü kabine toplantısında Cenin'deki bir caminin hoparlörlerinden Yahudi duası okuyan askerin "operasyonel faaliyetlerden" uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. Kabinede bulunan bazı bakanlar ile askeri yetkililer arasında tartışma yaşanması üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu, araya girerek tansiyonu düşürmeye çalıştı.

İsrail'de cami işgaline tepki: Sert tartışma yaşandı
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi

AŞIRI SAĞCI BAKAN İLE GENELKURMAY BAŞKANI ARASINDA GERGİNLİK ÇIKTI

Netanyahu'nun toplantının yapıldığı odadan kısa süreliğine ayrılmasının ardından Ben-Gvir'in "(Cenin'de camide Yahudi duası okuyan asker) Görevden alınırlarsa yazıklar olsun" ifadesini kullandığı bunun üzerine Genelkurmay Başkanı Halevi ile aşırı sağcı Bakan arasında sert tartışma yaşandığı aktarıldı.

İsrail'de cami işgaline tepki: Sert tartışma yaşandı

NE OLMUŞTU?

İsrail askerleri, geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri kanlı baskınlar sırasında bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okumuştu. Ben-Gvir söz konusu askerlere sahip çıkarak söz konusu çirkin saygısızlığı övmüştü.

İsrail'de cami işgaline tepki: Sert tartışma yaşandı
Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı
Kaynak: AA
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Batı Şeria, İsrail, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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