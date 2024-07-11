İsrail'de Eski Eserler Kurumu'nun yetki alanı genişletiliyor

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İsrail'de meclis ön oylamasından geçen Eski Eserler Kurumu'nun yetki alanını, işgal altındaki Batı Şeria'yı da kapsayacak şekilde genişleten yasa tasarısı ile Filistin topraklarının ilhak edilmesi amaçlanıyor.

Arkeoloji alanında çalışan İsrailli sivil toplum kuruluşu Emek Shaveh'ın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İsrail Eski Eserler Kurumu'nun yetkilerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya genişletilmesi yasa tasarısı mecliste 38 lehte ve 27 karşı oy ile ön oylamadan geçti.

Bakanlık yasama işleri komitesinin pazar günü onayladığı tasarı, "Oslo Anlaşmalarını açıkça ihlal edecek şekilde işgal altındaki Batı Şeria'nın B Bölgesinde arkeolojik faaliyetler yürütmesine izin veren" hükümet kararının devamı niteliğinde bulunuyor.

Emek Shaveh, açıklamasında, "İsrail'in, Eski Eserler Kurumu'nun işgal altındaki Batı Şeria'daki faaliyetlerini kademeli olarak genişletme yoluyla eski eserler alanındaki ilhakını ilerlettiği konusunda geçen iki yıl boyunca defalarca uyarıda bulunduklarına" da işaret etti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, söz konusu tasarı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi Milletvekili Amit Halevi tarafından sunuldu.

İsrail'in Filistin topraklarındaki ilhakını genişletmeyi öngören tasarının girişinde, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki tarihi eserlerin "Filistin Yönetimi ile hiçbir tarihi ya da başka bağlantısı olmadığı" iddiasına da yer veriliyor.

Gazetenin haberinde, tasarının işgal altındaki Batı Şeria'da "arkeolojik alanların denetimini askeri birlikten sivil bir hükümet organına devrederek fiili ilhakı da güçlendireceği" belirtildi.

Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu yerleşimler yasa dışı sayılıyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 28 Haziran'da Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in talebi üzerine Batı Şeria'nın "B bölgesi"nde bulunan 5 kaçak noktanın yasallaştırılmasını da onaylamıştı.