İsrail Dışişleri Bakanı Cenin Mülteci Kampı'nın Boşaltılmasını İstedi - Son Dakika
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İsrail Dışişleri Bakanı Cenin Mülteci Kampı'nın Boşaltılmasını İstedi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cenin Mülteci Kampı'nın boşaltılması ve Gazze Şeridi'nde yapıldığı gibi davranılması gerektiğini savundu. Filistinli gruplar ise bu çağrıyı faşist İsrail hükümetinin soykırım planlarını açığa çıkardığı şeklinde değerlendirdi.

11.08.2024 20:17
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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin Mülteci Kampı'nın boşaltılması ve Gazze Şeridi'nde yapıldığı gibi davranılması gerektiğini savundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre Katz, Batı Şeria'daki güvenlik durumunu tartışmak üzere İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarının çatı örgütü Yesha Konseyi liderleriyle kapalı bir oturumda bir araya geldi.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar partisi Likud'un üyesi Katz, toplantıda "şer merkezi olan mülteci kamplarının Filistin'in değil İran'ın kontrolü altında olduğunu" iddia etti.

Katz, "Cenin Mülteci Kampı'nın boşaltılması ve kampta Gazze Şeridi'nde olduğu gibi hareket edilmesi gerektiğini" savundu.

İsrailli Bakan ayrıca Ürdün'le olan doğu sınır hattının kaçakçılığa açık durumda olduğunu, bu nedenle doğu sınırına büyük bir bariyer oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı ise Katz'ın İsrail medyasında yer alan açıklamalarına ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Filistinli gruplardan tepki

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi, Fetih ve Hamas hareketleri, Bakan Katz'ın Cenin kampını boşaltma çağrısını, "faşist İsrail hükümetinin soykırım planlarını açığa çıkardığı" şeklinde değerlendirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, Katz'ın açıklamasının, "Faşist, sömürgeci hükümetin ırkçı aşırılık yanlıları tarafından planlanan; Filistin halkı aleyhinde etnik temizlik ve soykırım savaşı yürüten, Filistin halkını yerinden etmeyi hedefleyen programına işaret ettiğini" belirtti.

Fettuh, İsrail'in Batı Şeria'da her gün yürüttüğü sessiz savaş ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich denetiminde sağcı İsrail hükümetinin eylemlerinin, Katz'ın açıklamasındaki konuların başlangıcı olduğunu ifade etti.

Fetih Hareketi de "Bu faşist açıklamaların, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkı aleyhinde terörün her türlüsünün kullanıldığı; katliam, taciz, aç bırakma, en temel yaşam ihtiyaçlarından mahrum etmenin yaşandığı İsrail saldırılarının soykırım niteliğini ortaya çıkardığını" belirtti.

Uluslararası toplumu "bu faşist açıklamaları ciddiye alma ve bunları İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırım hedeflerinin kesin bir delili olarak değerlendirilmeye" çağıran Fetih Hareketi, "İsrailli liderlerin ve yetkililerinin yargılanması, İsrail sisteminin uluslararası hukuka uyma zorunluluğu getirilmesi ve Filistin halkına karşı sistematik soykırım savaşının derhal durdurulması" çağrısında bulundu.

Hamas yaptığı açıklamada, Katz'ın sözlerini "soykırım ve suç zihniyetinin bir yansıması" olarak değerlendirdi.

Hamas, "İsrailli Bakan'ın orduya Gazze'de yaptığı gibi Cenin Mülteci Kampını yok etme, kamp sakinlerini yerinden etme çağrısının, soykırım ve suç zihniyetinin bir yansıması olduğunu, Filistin halkı aleyhinde en kötü suçları işlemekten ve ihlalleri gerçekleştirmekten çekinmediklerinin delili olduğunu" belirtti.

Hamas'ın açıklamasında, aşırılık yanlısı İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da ve Filistin halkı aleyhinde önceden tasarlanmış suç planları konusunda uyarıda bulunuldu.

"Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlere sorumluluklarını yerine getirmeleri" çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası yargı kurumlarından bu açıklamaları takip etmeleri ve İsrailli yetkilileri işledikleri suçlardan sorumlu tutmaları" talep edildi.

İsrail ordusu, yaklaşık 20 saat süren baskının ardından 6 Ağustos'ta Cenin kenti ve mülteci kampından çekilmişti. İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının kullanıldığı baskında 4 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Dışişleri Bakanı Cenin Mülteci Kampı'nın Boşaltılmasını İstedi - Son Dakika

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