İsrail Dışişleri Bakanı Hamas'ı desteklemekle suçladı - Son Dakika
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İsrail Dışişleri Bakanı Hamas'ı desteklemekle suçladı

İsrail Dışişleri Bakanı Hamas\'ı desteklemekle suçladı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e yanıt vererek, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında sivil kayıplara tepki gösteren ülkelere silah ihracatını durdurmaları çağrısının Hamas'ı güçlendireceğini savundu. Katz, İsrail'in Gazze'deki sivillerin güvenliğini sağladığını ve uluslararası savaş hukukuna bağlı olduğunu iddia etti.

13.02.2024 13:17
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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, " Tel Aviv'in savunmasını kısıtlamanın Hamas'ı desteklemek anlamına geldiğini" ileri sürdü.

Katz, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşanan sivil kayıplara tepki gösteren ülkelere "İsrail'e silah ihracatını durdurmaları" çağrısında bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e X sosyal medya platformundan yanıt verdi.

"İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin güvenli hareket etmesini sağladığını ve uluslararası savaş hukukuna bağlı olduğunu" iddia eden Katz, Gazze'deki sivillerin hayatını Hamas'tan daha fazla önemsediklerini öne sürdü.

Katz, Borrell'in İsrail'e silah ihracatını durdurma çağrısına ilişkin "İsrail'in savunmasını kısıtlama talebi, sadece Hamas'ı güçlendirir. Emin olun, İsrail Hamas'ı sonlandırma hedefinde kararlı." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşanan sivil kayıplara tepki gösteren ülkeleri "İsrail'e silah ihracatını durdurmaya" davet etmişti.

Borrell, İsrail hükümetinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) kapatmaya yönelik siyasi iradesini gizlemediğini hatırlatarak, suçlamaları kanıtlaması gereken tarafın İsrail olduğunu ancak şimdiye kadar iddialara ilişkin herhangi bir kanıt iletilmediğini söylemişti.

Kaynak: AA

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