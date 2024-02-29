- İsrail, Gazze'de gıda yardımı bekleyen sivilleri vurdu: 77 ölü, 250'den fazla yaralı
GAZZE - İsrail'in Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 77 kişi hayatını kaybetti, 250'den fazla kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 146. günde sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı için sırada bekleyen Filistinli sivilleri hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gıda yardımı bekleyen kalabalığa ateş açılması sonucu 77 kişinin hayatını kaybettiği, 250'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenlerden 20'sinin cansız bedeni Kamal Adwan Hastanesi'ne, 57'si ise Şifa Hastanesi'ne getirildi. Yerel kaynaklar, saldırının Reşid Caddesi'nde gerçekleştirildiğini aktardı.
"Yardım bekleyenler soğukkanlılıkla öldürüldü"
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının "sivillere yönelik soğukkanlı bir katliam" ve İsrail'in devam eden "soykırım savaşının" bir parçası olduğu ifade edildi. Uluslararası topluma, sivilleri korumanın tek yolu olarak ateşkes sağlanması için "acilen müdahale" çağrısında bulunuldu.
Uluslararası topluma tepki
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in saldırıyı önceden planladığı belirtildi. Açıklamada uluslararası toplumun, özellikle de Biden yönetiminin, Filistinli sivillerin katledilmesine izin vermekle suçlanarak, "ABD yönetimini, uluslararası toplumu, İsrail işgalini ve uluslararası örgütleri, sivillerin öldürülmesinden sorumlu tutuyoruz. Tüm dünya ülkelerine, tüm Arap ve İslam ülkelerine, Arap Birliği'ne ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na, soykırımı durdurması için İsrail'e baskı yapmak üzere acilen müdahale çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › İsrail, Gazze'de gıda yardımı bekleyen sivilleri vurdu: 77 ölü, 250'den fazla yaralı - Son Dakika
Juventus forması giyen dünyaca ünlü Fransız futbolcu Paul Pogba, doping testinin pozitif çıkması nedeniyle futboldan 4 yıl men edildi. Fransız futbolcunun men cezası, futbol kariyerini ciddi şekilde etkileyecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Eryaman Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş hakkında disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.
Ünlü yazar Vedat Özdemiroğlu'nun 26 yaşındaki oğlu Can Ilgaz, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Özdemiroğlu "Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerine olsun" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında yaptığı açıklamayla spor gündemine bomba gibi düşen Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan, bugün sosyal medyada kendi söylemiş gibi dolaşıma giren ifadeler hakkında jet hızıyla yalanlama geldi.
Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı alınan Fırat Tanış sessizliğini bozdu. Suçlamaları reddeden oyuncu, konunun yargı taşındığını ve haklı olduğunun ortaya çıkacağını söyledi.
Rus parlamentosuna hitaben yıllık konuşmasını yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Zircon hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemlerini kullandığını belirterek NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeleri hâlinde nükleer çatışmanın çıkabileceği tehdidinde bulundu.
Bir ay önce beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in tedavisi devam ediyor. Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan getirildi. Abdullah Ünal ise rahatsızlığının ardından karantinadan çıkıyor ve Alev'in hamile olduğunu öğreniyor. Taylan, çekimlere hız kesmeden başladı.
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, Bursa'da katıldığı bir programda İsrail ile devam eden ticaret sebebiyle protesto edildi. Protestocular, Filistin'e sahip çıkılmadığını ve İsrail ile olan ticaretin durdurulması gerektiğini dile getirdi. Bakan Işıkhan, protestoculara herhangi bir açıklama yapmadan hızla uzaklaştı.
8. Yargı Paketi ile ilgili görüşmelerinin devam ettiği TBMM'de CHP ve AK Partili vekiller arasında çok sert FETÖ tartışması yaşandı. Tutanaklara da geçen tartışmada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal kendisine laf atan AK Partili Osman Gökçek'e "Sen FETÖ okulunda okudun, gırtlağına kadar haram yedin. İnsanda biraz utanma olur. Ankara'daki arsaları FETÖ'ye parsel parsel satan baban değil mi?" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?