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İsrail, Hamas ile esir takası için Mossad şefini Katar'a göndermeyi reddetti - Son Dakika
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İsrail, Hamas ile esir takası için Mossad şefini Katar'a göndermeyi reddetti

İsrail medyasına göre, savaş kabinesi Hamas ile esir takası anlaşması için Mossad şefini Katar'a göndermeyi reddetti ve Hamas'tan sinyal bekleyeceklerini açıkladı. İç anlaşmazlıklar nedeniyle savaş kabinesi arasında görüşmelere ilişkin çatışmalar yaşanıyor.

İsrail, Hamas ile esir takası için Mossad şefini Katar\'a göndermeyi reddetti
14.12.2023 - 03:03,
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İsrail medyası, savaş kabinesinin, Hamas ile esir takası anlaşması için Mossad şefini Katar'a göndermeyi reddettiği ve Hamas'tan sinyal bekleyecekleri bilgisini paylaştı.

Kanal 13 televizyonunun haberinde, savaş kabinesinin, yeni bir esir takası anlaşmasına ilişkin görüşmelere dair yürütülen çabalar konusunda iç anlaşmazlıklar yaşadığı belirtildi.

Haberde, savaş kabinesinin, Mossad Şefi David Barnea'nın, müzakereleri ilerletmek üzere Katar'a gönderilmesine, yakın zamanda karşı çıktığı kaydedildi.

Savaş kabinesi üyesi Benny Gantz'ın, konuyla ilgili İsrail'in girişimde bulunmasından yana olduğu belirtilen haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ise İsrail'in askeri baskı sonrasında, Hamas'tan başka bir anlaşmayla ilgilendiğine dair sinyal beklemesi gerektiğine inandığı ifade edildi.

Habere göre, ismi açıklanmayan bir diplomat ise Mossad şefinin şu an için Katar'a gitmediğini ve konuya ilişkin önerilerin beklendiğini söyledi.

İsrail'in, Hamas'la esir takası için yeniden müzakereye hazır olduğu iddia edilmişti

İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun, 12 Aralık'taki haberinde, İsrail'in müzakereye hazır olduğu, müzakere edilecek grubun ise hastalar, yaralılar, yaşlılar ve kadınları kapsayacağı vurgulanmıştı.

Haberde, gelecek hafta yeni bir anlaşma sağlanmasının ihtimal dahilinde olmadığı, ancak İsrail'in, Hamas'a baskı yapmak için yeni bir süreç başlatmak istediği iddia edilmişti.

Haberde adı açıklanmayan üst düzey İsrailli bir yetkilinin, "yeni anlaşmaların yapılması için koşulların olgunlaştığı" ifadesine yer verilmişti.

Söz konusun yetkili, Mossad şefinin, arabulucuların söyleyeceklerine kulak vermek için yeni talimatlar aldığını iddia ederek, "Katarlılar konuşmak isterse dinleriz." sözlerini sarf etmişti.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve sonrasında 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde, Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

İsrail daha önce sivil olduklarını iddia ettiği kadınların serbest bırakılmasını istemiş, Hamas ise bu kadınların asker olduklarını söyleyerek bunu reddetmiş ve askerlerin takas müzakerelerinin, bir sonraki aşamada olacağını söylemişti.

Kaynak: AA
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