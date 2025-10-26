İsrail İHA'sıyla Lübnan'da Saldırı: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail İHA'sıyla Lübnan'da Saldırı: 3 Ölü, 2 Yaralı

İsrail İHA\'sıyla Lübnan\'da Saldırı: 3 Ölü, 2 Yaralı
26.10.2025 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu tarafından Lübnan'da düzenlenen İHA saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Lübnan'da insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'IN İKİ NOKTASINA SALDIRI

İsrail, Orta Doğu'da terör estirmeye devam ediyor. Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Sur vilayetine bağlı Nakura beldesinin girişinde bir araç İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin doğusundaki Baalbek kentine bağlı Nebi Şit beldesinde de bir araç İsrail'e ait İHA tarafından vuruldu. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde, Baalbek'e bağlı Üst Hafir köyüne düzenlenen İHA saldırısında ise 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

BİLANÇO AĞIR

Öte yandan ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Aytarun beldesinde ise bir kişi, savaş kalıntısı bir cismin patlaması sonucu yaralandı.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen son günlerde Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelerde araç ve motosikletlere İHA saldırıları düzenliyor. İsrail'in dün sabah ve gece saatlerinde gerçekleştirdiği İHA saldırılarında 2 kişi yaşamını yitirmişti.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail İHA'sıyla Lübnan'da Saldırı: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yakınları, 85 yaşındaki kadını hastanede terk etti Yakınları, 85 yaşındaki kadını hastanede terk etti
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu Rekolte dibi gördü Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü
Bomba iddia Ali Koç köklü kulübü satın alıyor Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı 40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

19:04
Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu
Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
18:59
500 Bin Sosyal Konut Projesi Detayları Açıklandı
500 Bin Sosyal Konut Projesi Detayları Açıklandı
18:54
Galatasaray, Göztepe’yi geriden gelip devirdi
Galatasaray, Göztepe'yi geriden gelip devirdi
18:32
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir
17:27
’Casusluk’ soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki ’Mayor’ İmamoğlu’dur
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur
14:59
Diyarbakır’da 4 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2025 19:41:18. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail İHA'sıyla Lübnan'da Saldırı: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.