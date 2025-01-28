İsrail'in Cenin'deki Mescit Yıkımı Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

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Filistin Vakıflar ve Dışişleri bakanlıkları, İsrail ordusunun işgal altındaki Cenin Mülteci Kampı'nda bir mescidi yıkmasını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi.

Vakıflar Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Cenin Kampı'nda yürüttüğü tahribat uygulamaları çerçevesinde bugün de Hamza Mescidi'ni yıktığını belirtti.

Bakanlık, yıkma eylemini İslam'ın kutsal değerlerine karşı açık bir saldırı, ibadethaneleri korumayı taahhüt eden uluslararası hukuk ve anlaşmalara karşı açık bir ihlal olarak niteledi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İşlenen bu suç, işgal güçlerinin halkımıza ve kutsal mekanlarımıza karşı sürdürdüğü gerginliğin artırılması politikasının bir parçası olup, halkımızın kimliğini ve dini mirasını zedelemeyi amaçlayan yeni bir emrivakiyi dayatma çabalarının devamı niteliğindedir."

Filistin Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in işlediği suçlar, yaptığı tahribat ve yıkımı kınadı.

Açıklamada, bu suçların sonuçlarından İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusunun, Cenin kenti ve mülteci kampına sürdürdüğü saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi yaralandı.