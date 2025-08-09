İsrail'in Gazze Operasyonu Uluslararası Tepki Çekti - Son Dakika
İsrail'in Gazze Operasyonu Uluslararası Tepki Çekti

09.08.2025 02:08
Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonunu reddetti.

Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere, İsrail'in Gazze'de geniş çaplı askeri operasyon kararının, uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmesi riski taşıdığını bildirdi.

Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere dışişleri bakanları, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal altına alınması kararına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere dışişleri bakanları, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin 8 Ağustos'ta Gazze'de geniş çaplı yeni askeri operasyon başlatma kararını şiddetle reddediyor." denildi.

Kararın, insani durumu daha da kötüleştireceği, İsrailli esirlerin hayatlarını tehlikeye atacağı ve sivillerin kitlesel olarak yerlerinden edilmesi riskini arttıracağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail hükümetinin açıkladığı planlar, uluslararası insancıl hukukun ihlali riskini taşıyor. İlhak ya da yerleşimlerin genişletilmesine yönelik her türlü girişim uluslararası hukuku ihlal etmektedir. Tarafları ve uluslararası toplumu, Gazze'de en kötü senaryo olan kıtlık yaşanırken, kitlesel, acil ve engelsiz insani yardımın sağlanmasına olanak tanıyan acil ve kalıcı ateşkes yoluyla bu korkunç çatışmayı şimdi sona erdirmek için her türlü çabayı göstermeye çağırıyoruz."

Gazze'deki insani durumun felaket olmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail hükümetine, uluslararası insani yardım kuruluşlarına yönelik kayıt sistemini değiştirmek için acilen çözüm bulması çağrısında bulunuldu. Açıklamada, yardım ulaştıracak bu kuruluşların dışlanmalarının korkunç bir sinyal olacağı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin barış, güvenlik ve onur içinde yan yana yaşayabilmelerini garanti altına almanın tek yolu olarak müzakere edilmiş iki devletli çözümün uygulanması konusundaki kararlılığımızda birleşiyoruz. Müzakere edilmiş iki devletli çözüme dayalı siyasi çözüm, Hamas'ın tamamen silahsızlandırılmasını ve Filistin Yönetimi'nin merkezi role sahip olması gereken Gazze Şeridi'ndeki herhangi bir yönetim biçiminden tamamen dışlanmasını gerektirmektedir."

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve işgal kararı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 330 Filistinli hayatını kaybetti, 152 bin 359 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 824 kişi yaşamını yitirdi, 40 bin 318 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1772'ye çıktı, yaralıların sayısı da 12 bin 249'a çıktı.

İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

Kaynak: AA

