İsrail'in Gazze Operasyonuna Uluslararası Tepkiler - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Operasyonuna Uluslararası Tepkiler

21.05.2025 15:37
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İsrail'in Gazze'deki operasyonları sürerken uluslararası tepkiler artıyor; AB ve İngiltere yaptırımlar uyguladı.

(ANKARA) - İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları yoğunlaşırken, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'den gelen tepkiler, İsrail hükümeti tarafından reddedildi. İsrail'in yardımların Gazze'ye ulaşmasını hala engellemesi ve artan sivil kayıplar, uluslararası tepkileri arttırdı. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), yardımların yetersizliğinin altını çizdi. Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert ise İsrail'in şu anda Gazze'de yaptıklarının "savaş suçu olmaya çok yakın" olduğunu kaydetti.

İsrail, Gazze'deki askeri harekatı nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'den gelen tepkileri reddetti.

Kurtarma ekiplerinin verdiği bilgiye göre, dün bir ailenin evine ve sığınak olarak kullanılan bir okula yönelik saldırılar da dahil olmak üzere gerçekleştirilen yeni hava saldırılarında, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu en az 42 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, dün Gazze'ye İsrail'den 93 yardım kamyonunun giriş yaptığını açıkladı. Ancak Birleşmiş Milletler (BM), bu yardımların hiçbirinin Filistinlilere ulaşmadığını bildirdi. BM Sözcüsü Stéphane Dujarric, "yardımların Gazze'ye giriş yaptığını ancak İsrail ordusunun yardım malzemelerinin farklı kamyonlara yeniden yüklenmesini zorunlu kılması ve zamanın tükenmesi nedeniyle yardım çalışanlarının bu yardımları ihtiyaç noktalarına ulaştıramadığını" söyledi.

Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail'in "açlık politikasının" 2 Mart'tan bu yana en az 326 Filistinlinin ölümüne yol açtığını açıkladı.

Uluslararası kamuoyundan İsrail'e tepki

İsrail'in neden olduğu insani kriz, uluslararası kamuoyunda öfkeye neden oldu.

AB, abluka nedeniyle İsrail ile olan ticaret işbirliği anlaşmasını gözden geçireceğini açıkladı. İngiltere ise İsrail ile yürüttüğü serbest ticaret müzakerelerini askıya aldı, Londra'daki İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırımlar uygulayacağını duyurarak, İsrail'in savaş uygulamalarına karşı en sert adımlarını attı.

İsrail hükümeti bu tepkileri reddetti

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, AB'nin bu adımının, "İsrail'in karşı karşıya olduğu karmaşık gerçekliği tamamen yanlış anladığını" yansıttığını söyledi. İngiltere'ye yanıt olarak Marmorstein, "Dış baskılar, İsrail'in varlığını ve güvenliğini savunma yolundan saptıramaz" dedi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doha'da ateşkes ve rehine takası anlaşması için müzakere yürüten İsrail heyetinin bir kısmının ülkeye geri dönmesini emretti.

Eski İsrail Başbakanı Olmert: "İsrail'in şu anda Gazze'de yaptıkları savaş suçu olmaya çok yakın"

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, İngiltere merkezli BBC'ye verdiği bir röportajda, İsrail'in şu anda Gazze'de yaptıklarının, "savaş suçu olmaya çok yakın" olduğunu söyledi. 2006–2009 yılları arasında Başbakanlık yapan Olmert, Netanyahu hükümetinin "amacı olmayan ve rehinelerin hayatını kurtarabilecek hiçbir şey başarma şansı olmayan bir savaş" yürüttüğünü ifade etti. Olmert, bu harekatın bariz görüntüsünün, İsrail'in çok sayıda Filistinliyi öldürdüğü şeklinde olduğunu belirterek, bunu "tiksindirici ve dehşet verici" olarak niteledi. Ehud Olmert, İsrail hükümetinin daha net bir şekilde, "Biz Hamas'ın katilleriyle savaşıyoruz, masum sivillerle değil" ifadesini belirtmesi gerektiğini vurguladı.

MSF: "İzin verilen yardım miktarı kesinlikle yeterli değil"

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne izin vermeye başladığı yardım miktarının "kesinlikle yeterli olmadığını" ve "ablukanın kalktığını göstermek için bir perde olarak kullanıldığını" belirtti. MSF'nin Gazze, Han Yunus acil durum koordinatörü Pascale Coissard, "İsrail yetkililerinin, aylardır süren tam abluka sonrası Gazze'ye gülünç derecede yetersiz bir yardım miktarına izin verme kararı, aslında Gazze'de insanları açlıktan öldürmekle suçlanmaktan kaçınma niyetlerini gösteriyor. Oysa gerçekte onları zar zor hayatta tutuyorlar" dedi.

BAE'den İsrail'in 15 bin kişiye yetecek insani yardıma izin verdi iddiası

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı ise BAE ile İsrail yetkilileri arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, İsrail'in 15 bin kişiye yetecek insani yardıma izin vermeyi kabul ettiğini bildirdi.

Öte yandan Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarının barış çabalarını baltaladığını söyleyerek, "Bu sorumsuz ve saldırgan davranış, barış için herhangi bir potansiyel şansı baltalıyor" değerlendirmesini yaptı.

Rubio: "Filistinlilerin Gazze'den Libya'ya sınır dışı edilmesini görüşmedik"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise "Filistinlilerin Gazze'den Libya'ya sınır dışı edilmesi" iddialarını yalanladı. Rubio, ABD'nin, gönüllü olarak göç etmek isteyen Filistinlileri kabul etmeye açık olup olmayacaklarını bölgedeki bazı ülkelere sorduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Operasyonuna Uluslararası Tepkiler - Son Dakika

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