İsrail'in Gazze Şeridi'nde su miktarı yüzde 96,5 azaldı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde su miktarı yüzde 96,5 azaldı

İsrail'in 5 ayı aşkın süredir devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde kişi başına düşen su miktarı yüzde 96,5 azaldı. İsrail'in saldırıları su altyapısını ve tedarik kaynaklarını da etkiledi. Gazze Şeridi'nde yaşanan su krizi nedeniyle bir kişi günlük 3 ila 15 litre suya ancak ulaşabiliyor. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle bölgede büyük bir insani felaket yaşanıyor.

20.03.2024 16:57
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İsrail'in 5 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü ve halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nde kişi başına düşen su miktarının yüzde 96,5 azaldığı belirtildi.

Filistin Merkez İstatistik Bürosu ile Filistin Su İdaresi, "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla yaptığı ortak yazılı açıklamada Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin bir rapor yayımladı.

Rapora göre, Gazze Şeridi'nde suya erişim konusunda ciddi bir kriz yaşanıyor. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 öncesi Gazze Şeridi'nde kişi başına düşen ortalama su tüketimi günlük 84,6 litre olarak tahmin ediliyor. İsrail'in 166 gündür devam eden saldırıları nedeniyle şu anda Gazze Şeridi'nde bir kişi günde 3 ila 15 litre suya ancak ulaşabiliyor.

Şu anda Gazze Şeridi'ndeki toplam su miktarının, İsrail'in bölgeye saldırıları öncesinin yaklaşık yüzde 10 ila 20'sine tekabül ettiği değerlendiriliyor. Bu miktar, yakıtın durumuna göre de değişiyor.

İsrail saldırılarının ayrıca su altyapısında, şebekelerinde ve genel olarak tedarik kaynakları üzerinde yıkıcı etkileri oldu; yüzde 40'ı tahrip edildi, ana pompalar ise bombardıman ve yakıtın tükenmesi nedeniyle çalışamaz hale geldi.

Yıllardır İsrail ablukası altında tutulan Gazze Şeridi'nde 7 Ekim öncesinde yaşanan su sıkıntısına işaret edilen rapora göre, öncesinde de Gazze'de nüfusun yalnızca yüzde 4'ü güvenli suya erişim sağlayabiliyordu.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 923 Filistinli yaşamını yitirdi, 74 bin 96 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'nde su miktarı yüzde 96,5 azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'nde su miktarı yüzde 96,5 azaldı - Son Dakika
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