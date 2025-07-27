İsrail'in Gazze Yardım Gemisine Baskını Kınandı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım götüren Hanzala gemisine düzenlediği baskını "deniz korsanlığı" olarak nitelendirdi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, gemideki gönüllülerin can güvenliğinden İsrail'in sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşları, insani yardım gemilerine koruma sağlamak için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin uluslararası sularda insani yardım göreviyle Gazze'ye doğru yola çıkan Hanzala gemisine düzenlediği baskını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu açık bir saldırı ve hukuk dışı bir eylemdir." ifadeleri yer aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda baskın düzenleyerek el koyduğu Hanzala gemisinin, ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıklamıştı.

Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümler yaşanmaya başladığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 10 farklı ülkeden 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.