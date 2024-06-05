İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne gece boyu düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusu, Gazze'nin farklı bölgelerinde bulunan mülteci kamplarını ve sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusu saldırılarına devam etti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırılarda binlerce kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

05.06.2024 10:01
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece boyu düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail topçu birlikleri Deyr el-Belah'ın doğusundaki Ebu el-Icin bölgesinde bir evi vurdu, sağlık ekipleri şu ana kadar 2 Filistinlinin cesedine ulaştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinli "Ed-Devli" ailesine ait evi hedef alması soncu 2 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Filistinli "Delul" ailesine ait evi bombalaması sonucu 7 Filistinli yaralandı. İsrail ordusu, topçu atışlarıyla kentteki Tel el-Heva ve Şeyh Iclin mahallelerini hedef alırken Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusunda 20. Cadde çevresinde silahlı insansız hava araçları ile saldırılar düzenledi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde de çok sayıda sivil yerleşim yerini bombaladı.

İsrail, topçu atışlarıyla da Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Karara bölgesinin doğusunu hedef aldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 550 Filistinlinin öldürüldüğünü, 82 bin 959 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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