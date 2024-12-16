İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 43 Ölü

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(ANKARA) - İsrail ordusu, Gazze'nin pek çok bölgesine hava saldırıları düzenledi. Gazze Hükümet Basın Sözcüsü İsmail Al-Thwabta, İsrail'in dünkü Beyt Hanun'daki Halil Uveyda Okulu'na düzenlediği saldırıda en az 43 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, Han Yunus'ta Nasır Tıp Kompleksi'nin yanında bulunan ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından işletilen bir okulu hedef aldı. Gazze'deki Hükümet Basın Sözcüsü İsmail Al-Thwabta, İsrail güçlerinin, dün Beyt Hanun'daki Halil Uveyda Okulu'na saldırı düzenlemesinin ardından en az 43 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Al-Thwabta, ayrıca İsrail'in kameraman Al-Louh'u öldürmesiyle Gazze'deki gazeteciler arasında ölenlerin sayısının 196'ya yükseldiğini belirterek, İsrail'in son günlerde Gazze Şeridi'nde beş belediye başkanını da öldürdüğünü sözlerine ekledi. Al-Thwabtai, şunları söyledi:

"İşgal ordusunun halkımıza karşı işlediği çeşitli karmaşık suçları kınıyoruz. Dünya ülkelerini işgalin suçlarını kınamaya çağırıyoruz. İşgalin katliamlarından İsrail ve ABD'yi yasal olarak sorumlu tutuyoruz. Çok geç olmadan halkımıza karşı art arda yaşanan krizlere hızlı ve nihai bir son verilmesini talep ediyoruz."

Saldırıda, yaralananlar ve ölenler Nasır Tıp Kompleksi'ne nakledildi.

İsrail'in Batı Şeria'da "yasadışı yerleşim" hazırlıkları

Filistin devlet medyasının haberine göre; İsrail güçleri, dün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan El Halil'in Eski Şehri'ndeki bir yolu dikenli tellerle kapatarak iki mahalleyi birbirinden ayırdı ve İbrahimi Camii'ne erişimi engelledi. İsrail güçlerinin dün El Halil'in güneyinde yasa dışı bir İsrail yerleşimi için yeni bir yol inşa etmeye başladığı, "bu süreçte ağaçların söküldüğü ve Filistinlilere ait arazilerin yerle bir edildiği" bildirildi.

Daha önce de İsrailli yerleşimcilerin El Halil'in güneyinde Filistinlilere ait yaklaşık 60 dönümlük araziye el koyduğunu ve askerlerin, çiftçileri 250 dönüm olduğu tahmin edilen tarım arazilerini terk etmeye zorladığını ve geri dönmek için İsrail tarafından verilen izinlere ihtiyaç duyacaklarını ilan ettikleri bildirilmişti. 100'den fazla İsrail kapısı ve kontrol noktasının, Filistinlilerin El Halil'in Eski Şehri'nde serbestçe hareket etmesini engellediği belirtilirken, kalan az sayıdaki bölge sakini, tarihi bölgeyi genellikle "bir hapishane" olarak tanımladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in "barbarca" saldırılarını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı, Nuseirat mülteci kampı da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin barınak ve çadırlarına yönelik tekrarlanan "barbarca" saldırıları kınadı. Bakanlık Sözcüsü İsmail Baghaei, yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail'i desteklemesi nedeniyle Gazze'de "devam eden soykırıma" karşı uluslararası örgütlerin ve BM Güvenlik Konseyi'nin devam eden eylemsizliğinin "utanmazlık" olduğunu söyledi. Bakanlık, Baghaei soykırımın durdurulması ve İsrailli liderlerin yargılanarak cezalandırılması çağrısında bulundu.

Larrazini: "Şiddetli çatışmalar nedeniyle çocuklar okula gidemiyor, insanlar sağlık hizmetlerine erişemiyor"

UNRWA Başkanı Philippe Larrazini, işgal altındaki Batı Şeria mülteci kampında Filistin güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında devam eden "şiddetli çatışmalar" nedeniyle "çocukların okula gidemediğini ve kamp sakinlerinin sağlık hizmetlerine ve diğer kritik hizmetlere erişemediğini" vurguladı.

Larrazini, bölgedeki artan gerilimin, işgal altındaki Batı Şeria'da "kırılgan istikrarı" zayıflattığını söyleyerek, "Cenin Kampı sakinleri çok uzun bir süredir kampı neredeyse yaşanmaz hale getiren bir şiddet ve yıkım döngüsüne maruz kalıyor. Bu döngüyü kırmanın ve normal yaşamın devam etmesini sağlamanın zamanı geldi" dedi.

Gazze'deki çocukların yüzde 96'sının "ölümlerinin yakın olduğunu" hissediyor

Gazze'deki hak grupları tarafından yapılan değerlendirme, ankete katılan çocukların yaklaşık yüzde 96'sının ölümlerinin yakın olduğunu hissettiğini, yüzde 49'unun ise ölmek istediğini ifade ettiğini ortaya koydu. Ayrıca çocukların yüzde 92'sinin "gerçeği kabul etmediği", yüzde 79'unun kabuslar gördüğü ve yüzde 73'ünün saldırganlık belirtileri sergilediği tespit edildi.

War Child UK'in CEO'su Helen Pattinson, raporu "dünyanın herhangi bir yerindeki çocukların ruhsal sağlığına ilişkin en dehşet verici bilgilerden biri" olarak nitelendirdi. Pattinson, "Gazze'deki çocukların başlatılmasında hiçbir rolleri olmayan bir savaşın yükünü taşıdıklarını, hem fiziksel altyapının tahrip edilmesinden hem de savaşın acımasızlığının bıraktığı psikolojik yaralardan muzdarip olduklarını" söyledi.