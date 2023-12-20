Gazze\'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 19.667\'ye yükseldi

GAZZE, 20 Aralık (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Salı günü yaptığı açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 19.667'ye yükselirken 52.586 kişi yaralandı.