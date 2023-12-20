Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 19.667'ye yükseldi
Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 19.667'ye yükseldi.
GAZZE, 20 Aralık (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Salı günü yaptığı açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 19.667'ye yükselirken 52.586 kişi yaralandı.
Kaynak: Xinhua
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