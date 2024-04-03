İsrail\'in Gazze\'ye saldırısında öldürülen WCK çalışanlarının cenazeleri OCHA\'ya teslim edildi

İsrail'in Gazze'ye saldırısında öldürülen uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının cenazelerinin, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisine (OCHA) teslim edildiği bildirildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Hükümete bağlı ekipler, işgalci İsrail ordusu tarafından Gazze'de öldürülen yabancı 6 kişinin cesedini teslim etme işlemlerini az önce tamamladı." denildi.
Söz konusu yabancı uyruklu kişilerin WCK çalışanı olarak insani yardım için Gazze'de bulunduklarına işaret edilen açıklamada, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ve hükümete bağlı diğer ekiplerin destekleriyle cenazelerin Refah Sınır Kapısı'nda OCHA'ya teslim edildiği kaydedildi.
İsrail'in WCK çalışanlarına yönelik saldırısının "iğrenç suç" olarak kınandığı açıklamada, bu suçun, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik sürdürdüğü soykırım kapsamında gerçekleştiğine dikkati çekildi.
Tüm dünya ülkelerinin "bu korkunç katliamı" kınaması ve İsrail'in Gazze'de sivillere karşı işlediği soykırım suçlarını durdurması çağrısının yapıldığı açıklamada, Gazze'de 2,4 milyon vatandaşın İsrail tarafından dayatılan insani felaketten kurtarma talebinde bulunuldu.
WCK çalışanlarına yönelik saldırıdan İsrail'in yanı sıra ABD ve uluslararası toplumun sorumlu tutulduğu açıklamada, Gazze'deki katliamlarını sürdüren İsrail'e hala yeşil ışık yakıldığına vurgu yapıldı.
WCK çalışanlarının öldürülmesi
İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.
Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.
Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.
İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.
Netanyahu'dan "savaşlarda bu tür olaylar olur" açıklaması
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, ordunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım konvoyuna düzenlediği saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişinin öldürülmesine ilişkin, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadesini kullanmıştı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'ye saldırısında öldürülen WCK çalışanlarının cenazeleri OCHA'ya teslim edildi - Son Dakika
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, Ö.Ş. idaresindeki bir otomobil ile S.B'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar köprü duvarına çarptı. Kazada sıkışan sürücü S.B. ve aynı araçtaki S.S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Muş Valiliği, güvenlik gerekçesiyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonların devam ettiği ve bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine dönüşebileceği belirtildi. Yasaklama kararı, kamu düzeni ve insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşmemesi amacıyla alındı.
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. F.B'nin 8 suç kaydı ve Ş.Ö'nün ise bir suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.
İsrail ordusunun saldırısında 7 çalışanı öldürülen uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) kurucusu İspanyol şef Jose Andres, vurulan WCK konvoyunun İsrail ordusuyla koordineli hareket ettiğini, hava saldırısının 'talihsiz bir hata'dan ziyade 'doğrudan bir saldırı' olduğunu belirtti. Andres, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ilaç ve gıda yardımlarının girişine izin vermesinin ve daha fazla sayıda kara güzergahı açmasının zaruri olduğunu vurguladı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan Melike Hanım Apartmanı'nda 49 kişinin ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Sıtkı Okumuş, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, 36 yıldır inşaat mühendisi olarak görev yaptığını, Kahramanmaraş'ın normalin dışında bir depreme maruz kaldığını söyledi. Tutuksuz sanık A.B, müştekiler ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?