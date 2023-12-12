İsrail\'in "Hamas savaşçısı" diye yarı çıplak alıkoyduğu Filistinli ailenin yakını AA\'ya konuştu

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalini genişletmeye çalışırken Filistinli sivilleri sığınma merkezleri ve evlerinden çıkartarak yarı çıplak vaziyette alıkoyduğu görüntüler dünya çapında tepki çekerken İsrail sosyal medyası bunu "teslim olan Hamas savaşçıları" olarak servis ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki işgalini genişletmeyi sürdüren İsrail ordusu, 7 Aralık'tan itibaren yarı çıplak halde alıkoyduğu Filistinli erkeklere yaptığı "aşağılayıcı uygulamayı" resmi kanallardan değil sosyal medya üzerinden servis ediyor. İsrailli yetkililer, gazeteciler, sosyal medyada etkin kişiler ise bu fotoğrafları "teslim olan Hamas savaşçıları" olarak dolaşıma sokuyor.

İnsanlık dışı muameleye maruz kalan Filistinlileri görüntülerden tanıyan yakınları, bu kişileri Hamas savaşçısı değil bölgedeki sığınma merkezlerinde ya da evlerinde kalan siviller olarak tanımlıyor.

"Bu videodaki insanların yarısından fazlasını tanıyorum ve Hamas savaşçısı olmaktan çok uzaklar"

ABD'de yaşayan Filistinli Hani el-Medhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşi Mahmud, babası ve yeğenini Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinden yayınlanan fotoğraflarda yarı çıplak halde alıkonulmuş olarak gördüğünü söyledi.

İsrail ordusunun 24 Kasım'da çatışmalara "insani ara"nın başlamasına saatler kala ağabeyi Macid'in evini vurduğunu aktaran Medhun, bu saldırıda ağabeyi, yengesi ve 4 yeğenini kaybettiğini anlattı.

Medhun, 7 Aralık'ta servis edilen Beyt Lahiya'da alıkonulan Filistinlilere ait görüntülere ilişkin şunları söyledi:

"Bunlardan biri benim erkek kardeşim Mahmud. Kendisi bir baba ve bir esnaf. Savaşçı olabilecek fiziksel özelliklerden yoksun. Sanırım savaşçı olmak için biraz fit olmak gerekir. Mahmud'u, İsrail ordusunun bunlar 'Hamas savaşçıları' diye yayınladığı videoda gördüm. Yeğenim Abud'un askeri kamyona bindirildiği fotoğrafı gördüm. Bu videoda gördüklerinizin yarısı Medhun ailesinden, ya da bizim birlikte büyüdüğümüz bu mahalleden insanlar."

Söz konusu görüntülerdeki insanların bu bölgeye sığınmış siviller olduğuna işaret eden Medhun, "İsrail, kamuoyuna 'Bakın biz Hamas savaşçılarını yakaladık' demek istiyor olabilir. Bu videodaki insanların yarısından fazlasını tanıyorum ve Hamas savaşçısı olmaktan çok uzaklar." ifadesini kullandı.

Medhun ailesi Hamas'ın siyasi rakibi Fetih'e yakınlığıyla tanınıyor

Hani el-Medhun ayrıca ailesinin Hamas'ın Filistin siyasetindeki rakibi Fetih Hareketine yakınlığıyla bilindiğine işaret ederek, mahallesindeki insanların da benzer görüşlere sahip olduğunu belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki yıkımın hayal edilebilenin çok ötesinde olduğunu, ailesinin yaşadığı evin yıkıldığını ve evsiz kaldıklarını dile getiren Medhun, "Belki de İsrailliler bir zafer fotoğrafına ihtiyaç duyuyordur. Bu savaşı bitirecekse hepimiz sokaklara çıplak çıkıp 'tamam teslim oluyoruz' diyebiliriz. Belki böylece onlar (İsrail ordusu) evine döner. Gerçekten Hamas savaşçılarını yakalamak istiyorlarsa benim kardeşimi bu biçimde alıkoymaya başvurmazlardı." diye konuştu.

"Ağabeyim evinde öldürülmeden önce su arıyordu"

Medhun, 24 Kasım'da "insani ara"nın başlamasına saatler kala ağabeyi Macid'in su aramak için dışarı çıktığını ve bu sırada birinin su bulmak için ona söz vermesi üzerine evine döndüğünü ancak söz konusu kişinin su ile döndüğünde evi yıkılmış halde bulduğunu anlattı.

Ağabeyi, yengesi ve 4 yeğeninin ABD'nin ürettiği bir bombayla öldürüldüğünü kaydeden Medhun, "Büyük bir bölgesel jeopolitik oyun var. Gazze'den bir ders vermeye ve bunun üzerinden Orta Doğu'yu şekillendirmeye çalışıyorlar. Gelecek yıl seçimlerde ödeyecekleri bedele rağmen Beyaz Saray'daki insanların aklından geçen bu." diye konuştu

Medhun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne Filistin'de ne de İsrail'de kimsenin zarar görmesinden yanayım. ABD'deki İsrail yanlısı gösterilerde kurbanlar için Hamas suçlanıyor ama benim ailemi öldürenin kim olduğuna kimse işaret etmiyor."

İsrail askerleri, alıkoydukları Filistinlilere şiddet ve işkence uyguladı

Medhun ayrıca Gazze'de İsrail askerlerince alıkonulan babası, kardeşi ve yeğeninin serbest bırakıldıktan sonra anlattıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ailesinin anlattığına göre İsrail askerlerinin alıkoydukları Filistinlilere şiddet ve işkence uyguladığını, aşağılayıcı biçimde davrandığını aktaran Medhun, İsrail ordusunun onları açık bir araziye götürüp soğukta saatlerce elleri arkadan bağlı, gözleri sarılmış biçimde tuttuğunu ifade etti.

Medhun, alıkonulup bu halde tutulan Filistinlilerin su istediklerinde darbedildiğini, saatler sonra askerlerin onları şehre getirerek kıyafetleri olmadan sokaklara bıraktığını aktardı.

İsrail kamuoyunda "sevinç"

İsrail, Gazze'de yarı çıplak vaziyette alıkoyduğu Filistinlilere ait görüntülerin dünya çapında tepkiyle karşılanması üzerine alıkoyduğu Filistinlilerin görüntülerini kıyafetli halde paylaşmaya başladı. Ancak İsrail söz konusu kişilerin "Hamas savaşçısı" olduğu iddiasını sürdürdü.

İsrail'de çok sayıda gazeteci, resmi yetkili ve sosyal medyada etkin isimler Gazze'de yarı çıplak halde alıkonulan Filistinli erkeklerin görüntülerini, "teslim olan Hamas savaşçıları" biçiminde paylaşmıştı.

Uluslararası basın da benzer şekilde İsrail'den gelen bilgileri "İsrail ordusu Hamas savaşçılarını yakaladı" bilgisiyle okuyucularına duyurmuştu.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediye Başkanı Yardımcısı Arieh King, X sosyal medya hesabından, İsrail ordusunun Gazze'de alıkoyduğu silahsız insanların fotoğrafını paylaşarak onlar için "İnsan değiller" ve "Müslüman Naziler" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'deki Haaretz gazetesi yazarı Gideon Levy ise "Gazze'yi her yönüyle aşağılamaya çalışarak İsrail, kendisini aşağılıyor" başlıklı makalesinde bu fotoğrafları eleştirmişti.

Levy, "Filistinlileri herkesin görmesi için aşağılamak adına adice yöntemlere başvuracak kadar yönümüzü kaybettiğimizin harika bir örneği olamaz." ifadesini kullanmıştı.