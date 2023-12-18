 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in hava saldırısında beş Filistinli öldü - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in hava saldırısında beş Filistinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'nın Tulkerim kentine düzenlediği hava saldırısında beş Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail\'in hava saldırısında beş Filistinli öldü
18.12.2023 - 13:12,
Abone Ol

TULKERİM, 18 Aralık (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kenti yakınlarında bulunan bir mülteci kampında İsrail'in hava saldırısının ardından hasar gören binayı inceleyen bir kişi, 17 Aralık 2023.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Pazar günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine düzenlediği hava saldırısında beş Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada İsrail savaş uçağının düzenlediği saldırıda yaralanarak Nur Şems Mülteci Kampı'ndan kentteki Thabet Devlet Hastanesi'ne kaldırılan beş kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Batı Şeria, Aralık, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in hava saldırısında beş Filistinli öldü - Son Dakika


13:46
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları
13:14
ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55
Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33
Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31
Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
12:08
Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız
11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı

Son Dakika
13:46 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı
13:14 ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55 Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33 Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31 Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
12:08 Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 13:57:53. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in hava saldırısında beş Filistinli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement