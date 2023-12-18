İsrail\'in hava saldırısında beş Filistinli öldü

TULKERİM, 18 Aralık (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kenti yakınlarında bulunan bir mülteci kampında İsrail'in hava saldırısının ardından hasar gören binayı inceleyen bir kişi, 17 Aralık 2023.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Pazar günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine düzenlediği hava saldırısında beş Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada İsrail savaş uçağının düzenlediği saldırıda yaralanarak Nur Şems Mülteci Kampı'ndan kentteki Thabet Devlet Hastanesi'ne kaldırılan beş kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)