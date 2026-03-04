İsrail'in İran'a Hava Saldırıları ve Halk Ayaklanması Planı - Son Dakika
İsrail'in İran'a Hava Saldırıları ve Halk Ayaklanması Planı

04.03.2026 20:31
İsrail, İran'da halk ayaklanmasını teşvik etmek için hedefler seçerek hava saldırıları düzenliyor.

İsrail'in, İran'a yönelik hava saldırılarında Tahran hükümetini devirmek amacıyla halk ayaklanmasının yolunu açarak ülkedeki iç güvenlik kurumları ve ilgili üst düzey yetkilileri hedef aldığı ileri sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre İsrail, hava saldırılarında hedefleri İran'da halk ayaklanmasını teşvik edecek şekilde seçiyor.

İsrail ordusu, başta İran Devrim Muhafızları ve Besic güçlerinin karargahları olmak üzere İran'a yönelik hava saldırılarında Tahran hükümetini devirmek için halk ayaklanmasının yolunu açacak hedefleri bombalıyor.

Ancak İranlı analistler, ülkedeki rejim değişiminin sadece hava gücüyle mümkün olmayacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

Uluslararası Kriz Grubu'ndaki İran projesinin direktörü Ali Vaez, "Eğer amaç, hava saldırılarının yukarıdan işi bitireceği, İranlıların ise aşağıdan tamamlayacağı yönündeyse, bu açık bir tarihsel modele dayanmayan bir bahistir." ifadesini kullandı.

Vaez, ayrıca bu planlarda, İran İslam Cumhuriyeti gibi köklü otoriter sistemlerin direncinin de göz ardı edildiği değerlendirmesinde bulundu.

İran'daki Kürt nüfus Tahran'a karşı desteklenmeye çalışılıyor

ABD-İsrail ortak askeri saldırıları, İran'ın batısında Kürt nüfusun ağırlıkta olduğu bölgelerdeki İran'a ait güvenlik yapılarını da hedef alıyor.

Norveç merkezli ve İran'ın Kürt nüfusuna odaklanan bir insan hakları grubu olan Hengaw İnsan Hakları Örgütü, Sanandaj kentindeki ABD-İsrail saldırılarında, İran Devrim Muhafızları tarafından kontrol edilen polis karakollarının hedef alındığını belirtti.

Kürt ve diğer etnik azınlıkların sınır bölgesinde yaşamaları ve silahlı olmaları nedeniyle İran yönetimi için tehdit oluşturduğu, ayrıca sınır güvenliğinin zayıflaması durumunda İran'a geçebilecek Irak'taki İranlı Kürt savaşçılarının varlığına dikkat çekiliyor.

WSJ'ye konuşan ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump'ın İran'da rejimi devirmek amacıyla silahlanmaya hazır grupları desteklemeye açık olduğunu, söz konusu grupların İran'da ABD için kara kuvvetlerine dönüştürülebileceğini belirtiyor.

Ancak analistler, yabancı bir askeri müdahalenin, Tahran'ı zayıflatsa bile, özellikle sivil ölümlerde devam eden artışlar nedeniyle, ülkede iç güvenliği sağlayan İran Devrim Muhafızları'nın ve Besic kuvvetlerinin popülaritesini daha da artırmaya yardımcı olabileceği uyarısında bulunuyor.

Diğer yandan Amerikan CNN televizyonu da ABD'li kaynaklara dayanarak, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığını iddia etmişti.

Söz konusu kaynaklar, ABD yönetiminin, İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (İKBY) sığınan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle, askeri destek sağlanması konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü öne sürmüştü.

Görüşmelerde bölgedeki Kürtlerin ABD ve İsrail'in desteği ile İran'da belirli bir alanı ele geçirerek İsrail için "tampon bölge" oluşturup oluşturamayacağı olasılığı üzerinde konuşulduğu iddia edilmişti.

"Besic Direniş Gücü", Ayetullah Humeyni tarafından Kasım 1979'da İran'da kurulan gönüllü bir milis gücüdür. İslam Devrimi Muhafızları Ordusu bünyesinde faaliyet gösteren Besic güçleri, çoğunlukla devlete bağlı gönüllü gençlerden oluşur."

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

