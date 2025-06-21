İsrail'in Kibirli Tutumu Eleştirildi - Son Dakika
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İsrail'in Kibirli Tutumu Eleştirildi

21.06.2025 18:48
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İsrail basını, İran saldırılarına yanıt olarak uygulanan sansürü ve hükümetin kibirli tutumunu eleştirdi.

İsrail basını, hükümetin İran'ın misilleme saldırılarıyla ilgili "kibirli" tutumunu ve haberlere uygulanan sansürü eleştirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da Filistin İşleri Editörü olan Elior Levy, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu saldırıların üzerinden bir hafta geçmesine rağmen İsrail'in halen "kibirli ve kendini beğenmiş" davrandığını belirtti.

Levy, "Medyanın her şeyi söylemesine ve her şeyi açıklamasına izin verilmediğini" dile getirdi.

Paylaşımında, İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajdan alıntı yapan Levy, şu ifadelere yer verdi:

"Son bir haftadır gördüklerimizin büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum ama kibirlenmeye başladığımızı da düşünüyorum.

Kamuoyunun, ne olup bittiğini anlamamasının çok basit bir sebebi var. İsrail, geçmiş yıllarda bir devletle değil büyük ya da küçük örgütlerle savaşmaya alıştı. Şimdi ise bir devletle savaşıyor. ve bu herhangi bir devlet değil, bölgesel bir güç. Bunun göz önünde bulundurulması lazım.

Olan biteni anlamayanlar, medyada siyasi ve askeri liderlerle yapılan röportajlardan yola çıkarak 2 hafta sonra İran'dan füze gelmeyeceğini, İran'ın bize saldıracak gücü olmayacağını ve her şeyin iyi olacağını düşünüyor. Ama işler öyle değil.

İçinde bulunduğumuz gerçeklik pek iç açıcı olmasa da İsrail halkına karşı daha net olmamız gerektiğine inanıyorum. Uzun yıllar sonra ilk defa bir örgütle değil bölgesel bir güçle karşı karşıyayız."

İsrail Ordusu Sansür Şefi Tuğgeneral Kobi Mandelblit, 19 Haziran'da, yerel ve yabancı medya kuruluşları ile sosyal medya operatörlerinin, İran tarafından vurulan yerlerle ilgili bilgileri yayınlanmadan önce sansüre tabi tutulmasını gerektiren bir acil durum emri yayınlamıştı.

??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Kibirli Tutumu Eleştirildi - Son Dakika

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