İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı

İsrail\'in Lübnan\'a Hava Saldırısı
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İsrail, Lübnan'ın güneyine çok sayıda hava saldırısı düzenleyerek Hizbullah hedef aldı.

BEYRUT, 28 Ağustos (Xinhua) -- İsrail perşembe günü akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyinde çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İsrail savaş uçakları, Bint Cubeyl ilçesindeki Vadi Saluki ile Sur ilçesindeki Mansuri beldesini hedef aldı.

Haberde, savaş uçaklarının Nebatiye kentinin el-Favka kasabasına bağlı el-Deir mahallesinde saat 18.20 sularında bir binayı vurduğu, saat 18.30 sularında el-Dabşa Tepesi yakınlarını ve saat 21.00 sıralarında yeniden el-Deir mahallesini hedef aldığı aktarıldı.

Ajans ayrıca, Bint Cubeyl ilçesindeki Baraşit tepeleri yakınlarında İsrail güçlerinin neden olduğu büyük bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri ise günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki güvenlik bölgesinde yer alan Ali Tahir Sırtı bölgesinde görev yapan İsrail askerlerini patlayıcı yüklü iki insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, bu saldırıya misilleme olarak Nebatiye bölgesinde Hizbullah'a ait mühimmat depolarının hedef alındığı ifade edildi.

Aynı gün Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), ülkenin güneyinde istikrarın temel çerçevesini oluşturan BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı kapsamındaki taahhütlerin uygulanmasından nihai olarak Lübnan ve İsrail'in sorumlu olduğunu ifade etti.

UNIFIL, kararın temelini oluşturan ilkeler arasında Lübnan ile İsrail arasında 2000 yılında BM tarafından belirlenen sınır Mavi Hat'a saygı gösterilmesi, çatışmaların sona erdirilmesi, İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi ve Lübnan devlet otoritesinin ülkenin tamamına yayılmasının yer aldığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı - Son Dakika

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