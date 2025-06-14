İsrail'in Lübnan'a İHA Saldırısı: 7 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a İHA Saldırısı: 7 Yaralı

İsrail\'in Lübnan\'a İHA Saldırısı: 7 Yaralı
14.06.2025 19:05
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İran'a karşı başlattığı saldırıların ardından bölgedeki tansiyonu zirveye çıkaran İsrail, bu kez Lübnan'ı hedef aldı. İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Beyt Lif beldesine İHA ile düzenlediği saldırıda 7 kişi yaralandı.

İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırıların ardından Tahran'ın da misilleme hamlesiyle bölgede tansiyon zirveye çıkarken Tel Aviv yönetimi Lübnan'ı da hedef almaya devam ediyor.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A İHA SALDIRISI

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu, ülkenin güneyinde bulunan Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl'deki Beyt Lif beldesine insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail Ordusunun İHA Saldırısında 7 Yaralı

7 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nin açıklamasına yer verilen haberde, saldırıda 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıda yaralananların durumuna ilişkin bilgi verilmedi. İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor. Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a İHA Saldırısı: 7 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Abuzer Kadayıf:
    Kuzey Kore’ye burdan selam gönderiyorum Şu İsrail’i ancak sen sihersin 25 3 Yanıtla
  • Oğuz Demir:
    kuduz köpek gibi her tarafa saldırıyor itral 14 1 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    anlaşılan abuzer bile reisten ümidini kesmiş 5 0 Yanıtla
  • 1931:
    "İsrail'den Lübnana" doğrusu..Nasıl bir Türkçesizlik bu editör!!! 3 0 Yanıtla
  • 369963:
    allha tan başka kimse yardım etmeyecek bu insanları 2 0 Yanıtla
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