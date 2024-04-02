İsrail\'in sivil araca düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden yardım kuruluşu çalışanları için çağrı

İsrail ordusunun Gazze'de hedef aldığı sivil araçta bulunan ve saldırıda hayatını kaybeden 7 kişinin bağlı olduğu ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) Kurucusu İspanyol şef Jose Andres, uluslararası topluma "İsrail'in bu ayrımsız cinayetlerini durdurması" çağrısı yaptı.
Dünyaca ünlü İspanyol Andres, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısında öldürülen 7 kişi için "yas tuttuklarını, kalplerinin yaralandığını" belirterek, "Bunlar insanlar...melekler... Ukrayna'da, Gazze'de, Türkiye'de, Fas'ta, Bahamalar'da, Endonezya'da birlikte görev yaptım. Onlar meçhul değiller… İsimsiz değiller." diye yazdı.
Uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "İsrail hükümetinin bu ayrımsız cinayetlerinin durdurulması gerekiyor." ifadesini kullanan Andres, şöyle devam etti:
"İsrail hükümetinin, insani yardımları kısıtlamayı, sivilleri ve yardım çalışanlarını öldürmeyi, gıdayı silah olarak kullanmayı bırakması gerekiyor. Artık masum canlar yitirilmesin. Barış ortak insanlığımızla başlar. Artık başlaması gerekiyor."
Yardım kuruluşu WCK, "Bu bir trajedi." dediği saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu oldukları belirtilmişti. Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araç içerisinde bulunduğu kaydedilmişti.
Uluslararası yardım kuruluşu, "İsrail ordusu ile koordine içerisinde hareket edilmesine rağmen Gazze'nin merkezindeki Deyr el-Belah'taki ambara 100 tonluk gıda yardımının bırakılmasının ardından çalışanlarının bulunduğu 2 zırhlı aracın hedef alındığını" duyurmuştu.
Örgüt, saldırının ardından bölgedeki faaliyetlerini durdurdu.
Kar amacı gütmeyen WCK, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türkiye'de kurduğu mutfaklarda depremzedelere sıcak yemek sunmuştu.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in sivil araca düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden yardım kuruluşu çalışanları için çağrı - Son Dakika
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, teröre karşı mücadelenin uluslararası işbirliği yapılması ve etkili çözümler geliştirilmesi gerektiğini belirterek, 'Terörizm, Terör Suçları ve İnfaz Hukuku' kitabının terörizmin doğasını, tarihini, nedenlerini ve sonuçlarını anlamak için derinlemesine analiz sunduğunu ifade etti.
Tekirdağ'da yaşayan 15 yaşındaki Ata Çağdaş Türközü, spor sayesinde geleceğe umutla bakıyor. Otizm tanısı konulan Türközü, yüzme ve masa tenisiyle gelişim göstererek Türkiye şampiyonu oldu. Şimdi ise hedefi Avrupa şampiyonluğu.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Milas Orman İşletme Müdürlüğü oldu. Final maçında Bölge Müdürlüğü takımıyla karşı karşıya gelen Milas takımı, 4-1'lik skorla galip gelerek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvanın üçüncülüğünü ise Köyceğiz işletmesi elde etti.
Denizli'de bulunan bir girişimci, Hindistan cevizi kabuğundan yapılan nargile kömürüne alternatif olarak fındık kabuğundan kömür üretmeye başladı. Bülent Öztürk adlı girişimci, fındık kabuğu ve çeşitli meyve çekirdekleriyle yaptığı denemeler sonucunda en yakın ürünü elde etti ve ihracat yapmaya başladı. Öztürk, fındık kabuğundan yapılan nargile kömürünü restoranlara, köftecilere, balıkçılara ve kokoreççilere satmaktadır.
Sizin düşünceleriniz neler ?