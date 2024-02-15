İsrail'in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi'nde bebek cesetlerine ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi'nde bebek cesetlerine ulaşıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, Al-Nasr Çocuk Hastanesi'nde solunum cihazına bağlı olması gereken bebeklerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Hastaneden tahliye edilemeyen prematüre bebeklerin, cansız bedenlerinin çürümeye başladığı görüldü.

15.02.2024 22:06  Güncelleme: 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İsrail'in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi'nde bebek cesetlerine ulaşıldı

GAZZE - İsrail'in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi'nde solunum cihazına bağlı olması gereken prematüre bebeklerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırıları devam ederken, İsrail'in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi'nde solunum cihazına bağlı olması gereken bebeklerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Hastaneden ölüm riski nedeniyle tahliye edilemeyen prematüre bebeklerin, cansız bedenlerinin çürümeye başladığı görüldü.

Hastanenin doktorlarından Mohammed Hamouda yaptığı açıklamada, " 10 Kasım'da İsrail ordusu Al-Nasr Çocuk Hastanesi'ni kuşattı ve ardından sağlık personeline yerinden edilen kişilerle birlikte hastaneyi tahliye etmeleri talimatını verdi" dedi.

"Hastaneyi Kızıl Haç'ın bu vakaları takip edeceği anlayışıyla terk ettik"

Suni solunum cihazına ihtiyaç duyan kritik vakalar için yeni doğan servisi ile yoğun bakım servisini birleştirdiklerini ifade eden Hamouda, "Ekipmanı çalışır durumda tutmak için bir jeneratör çalıştırdık. İsrail kuşatması altındaki hastaneyi Kızıl Haç'ın bu vakaları takip edeceği anlayışıyla terk ettik. Ancak hepsi vefat etti ve çürümeye terk edildi" dedi.

İsrail\'in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi\'nde bebek cesetlerine ulaşıldı
Kaynak: İHA

İsrail, Çocuk, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi'nde bebek cesetlerine ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 23:28:29. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi'nde bebek cesetlerine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement