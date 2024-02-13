İsrail Maliye Bakanı, ABD tarafından finanse edilen un sevkiyatını Gazze\'ye engelledi

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İsrail Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich'in, zorla aç ve susuz bırakılarak, kıtlığa sürüklenen Gazze'ye ABD tarafından finanse edilen un sevkiyatını engellediği belirtildi.

ABD merkezli "Axios" haber sitesinde İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Tel Aviv'in insanlık felaketine yol açtığı Gazze'de ABD'nin fonladığı un sevkiyatını da engellediği kaydedildi.

Yetkililer, İsrailli Bakan'ın, sevkiyatın Gazze'deki Filistinlilere yardım eden Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) gönderileceğinin bildirilmesinin ardından bunu durdurduğunu söyledi.

İsrail savaş kabinesinin, Aşdod Limanı'ndan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı aracılığıyla Gazze'ye un teslimatı yapılmasını onayladığı belirtilen haberde, Smotrich'in ise İsrail gümrük idaresine, alıcının UNRWA olduğu sürece sevkiyatın yapılmaması talimatını verdiği aktarıldı.

Haberde, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın un sevkiyatına izin verilmesi nedeniyle İsrail hükümetine açıkça teşekkür ettiği hatırlatılarak, un sevkiyatının haftalardır Aşdod Limanı'ndan bekletildiğini, İsrailli ve ABD'li yetkililerin ise gümrük işlerinden sorumlu olan Smotrich'i suçladığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, "İsrailli yetkililerin sevkiyatın BM Dünya Gıda Programı (WFP) üzerinden gerçekleştirilmesi için çalıştıkları" kaydedildi.

Bir yandan İsrail saldırıları, diğer yandan açlık

İsrail 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 Filistinli yaralandı.

Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.