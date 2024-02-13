İsrail Maliye Bakanı, ABD tarafından finanse edilen un sevkiyatını Gazze'ye engelledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Maliye Bakanı, ABD tarafından finanse edilen un sevkiyatını Gazze'ye engelledi

İsrail Maliye Bakanı, ABD tarafından finanse edilen un sevkiyatını Gazze\'ye engelledi

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, ABD tarafından finanse edilen un sevkiyatını engellediği ve Gazze'deki insanlık felaketine yol açtığı belirtildi. İsrail hükümeti, ABD'nin fonladığı un sevkiyatını onaylamış olsa da Smotrich, sevkiyatın durdurulması talimatını verdi. Bu durum, Gazze'deki Filistinlilerin yardım aldığı UNRWA'ya yapılan yardımların engellenmesine neden oldu. İsrail saldırıları ve açlık nedeniyle Gazze'de yaşanan kriz daha da derinleşiyor.

13.02.2024 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich'in, zorla aç ve susuz bırakılarak, kıtlığa sürüklenen Gazze'ye ABD tarafından finanse edilen un sevkiyatını engellediği belirtildi.

ABD merkezli "Axios" haber sitesinde İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Tel Aviv'in insanlık felaketine yol açtığı Gazze'de ABD'nin fonladığı un sevkiyatını da engellediği kaydedildi.

Yetkililer, İsrailli Bakan'ın, sevkiyatın Gazze'deki Filistinlilere yardım eden Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) gönderileceğinin bildirilmesinin ardından bunu durdurduğunu söyledi.

İsrail savaş kabinesinin, Aşdod Limanı'ndan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı aracılığıyla Gazze'ye un teslimatı yapılmasını onayladığı belirtilen haberde, Smotrich'in ise İsrail gümrük idaresine, alıcının UNRWA olduğu sürece sevkiyatın yapılmaması talimatını verdiği aktarıldı.

Haberde, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın un sevkiyatına izin verilmesi nedeniyle İsrail hükümetine açıkça teşekkür ettiği hatırlatılarak, un sevkiyatının haftalardır Aşdod Limanı'ndan bekletildiğini, İsrailli ve ABD'li yetkililerin ise gümrük işlerinden sorumlu olan Smotrich'i suçladığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, "İsrailli yetkililerin sevkiyatın BM Dünya Gıda Programı (WFP) üzerinden gerçekleştirilmesi için çalıştıkları" kaydedildi.

Bir yandan İsrail saldırıları, diğer yandan açlık

İsrail 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 Filistinli yaralandı.

Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ümit Özdağ'dan Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili açıklama: 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'burada çalışamayız' demiş
    21:03 Ümit Özdağ'dan Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili açıklama: 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'burada çalışamayız' demiş

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, "Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş" dedi.

  • Erzincan'daki altın madeni faciası sonrası siyanür alarmı: Fırat'a karışırsa tüm yaşam biter
    20:42 Erzincan'daki altın madeni faciası sonrası siyanür alarmı: Fırat'a karışırsa tüm yaşam biter

    Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.

  • Hayatını kaybeden Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman'ın
    20:37 Hayatını kaybeden Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman'ın "Öldükten sonra beni yaksınlar" sözleri yeniden gündemde

    Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.

  • Toprak kayması felaketinin ardından Fırat Nehri'nde sızma riski! Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
    19:04 Toprak kayması felaketinin ardından Fırat Nehri'nde sızma riski! Bakanlık'tan ilk açıklama geldi

    Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili tüm imkanların seferber edilmesini istedi
    19:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili tüm imkanların seferber edilmesini istedi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.

  • Altın madenindeki toprak kaymasının başladığı an güvenlik kamerasına yansıdı
    18:32 Altın madenindeki toprak kaymasının başladığı an güvenlik kamerasına yansıdı

    Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği, altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kalırken, felaket anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dev toprak kütlelerinin aşağı doğru kaydığı, dağ yolunda seyir halinde olan aracın toprağın altında kaldığı görüldü.

  • Erzincan'da işçilerin göçük altında kaldığı madeni işleten şirketin sicili kabarık çıktı
    18:21 Erzincan'da işçilerin göçük altında kaldığı madeni işleten şirketin sicili kabarık çıktı

    Erzincan'ın İliç ilçesinde siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu çok sayıda işçinin toprak altında kaldığı madeni işleten Anagold Madencilik şirketinin daha önce siyanür sızıntısından kapasite artışına kadar pek çok olayla gündeme geldiği ortaya çıktı. Uzmanların uzun süredir göçük tehlikesine karşı uyardığı madenle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, "Facia geliyor dedik, geldi" dedi. Faciaya ilişkin adli soruşturma başlatılarak 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

  • Casusluk davasında karar çıktı!
    18:04 Casusluk davasında karar çıktı! "Mossad'ın üçüncü gözü"ne ceza yağdı

    İsrail istihbaratı Mossad adına casusluk yaptığı iddia edilen sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen firari sanık Serkan Özdemirci'nin dosyasını ayırırken, bu kişi aracılığıyla İsrail istihbaratıyla temas kurduğu iddia edilen ve "Mossad'ın üçüncü gözü" olarak bilinen tutuklu sanık Selçuk Küçükkaya'ya 26 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

İsrail, Gazze, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Maliye Bakanı, ABD tarafından finanse edilen un sevkiyatını Gazze'ye engelledi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 21:35:34. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Maliye Bakanı, ABD tarafından finanse edilen un sevkiyatını Gazze'ye engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement