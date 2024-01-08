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İsrail Meclisi, soykırım davasını destekleyen milletvekilinin vekilliğini düşürmeyi gündemine aldı - Son Dakika
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İsrail Meclisi, soykırım davasını destekleyen milletvekilinin vekilliğini düşürmeyi gündemine aldı

İsrail Meclisi'nde, Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif'in Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı 'soykırım' davasını desteklemesinin ardından vekilliğinin düşürülmesi için girişim başlatıldı. Cassif'in meclisten uzaklaştırılması için en az 90 oy gerekiyor.

İsrail Meclisi, soykırım davasını destekleyen milletvekilinin vekilliğini düşürmeyi gündemine aldı
08.01.2024 - 15:01,
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İsrail Meclisinde, Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif'in, Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı "soykırım" davasını desteklemesinin ardından vekilliğinin düşürülmesi için girişim başlatıldı.

The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi Milletvekili Oded Forer, Cassif'in İsrail'e yönelik "soykırım" suçlamasına destek verdiği için meclisten uzaklaştırılması amacıyla milletvekillerinden imza toplamaya başladı.

Yeterli imzanın toplanması halinde konunun önce ilgili komiteye gitmesi, sonrasında ise genel kurulda oylamaya sunulması gerekiyor. Cassif'in meclisten uzaklaştırılması için en az 90 oy gerekiyor.

Cassif, İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan davaya destek veren dilekçeyi imzalamasının ardından sağ kesiminin ağır eleştirilerine maruz kalmıştı.

Ülkesine ve halkına zarar verenin, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde UAD'ye başvurmasına neden olanın kendisi ya da arkadaşları değil, mevcut hükümet olduğunu vurgulayan Cassif, "(Görevim) Koalisyon ve üyelerinin etnik temizlik hatta soykırım çağrısında bulunduğu bir hükümete yönelik değil." ifadesini kullanmıştı.

Güney Afrika, İsrail hakkında soykırım davası açmıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı "soykırım" davasının duruşmasının 11-12 Ocak'ta yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA
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Güney Afrika, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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