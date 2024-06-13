İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı'nı kuşatma altına aldı - Son Dakika
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İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı'nı kuşatma altına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenledi ve Cenin Mülteci Kampı'nı kuşatma altına aldı. Gözaltılar ve saldırılar sonucunda birçok Filistinli yaralandı ve evlerde aramalar yapıldı.

13.06.2024 08:55
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenledi ve Cenin Mülteci Kampı'nı kuşatma altına aldı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail ordusu Filistinlilerin ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Cenin'de en az 1 Filistinliyi gözaltına alan İsrail askerleri ile bölge halkı arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri, baskına ve gözaltılara karşı çıkarak taş atan Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandı.

Sağlık alanından kaynaklar, AA muhabirine, en az 1 Filistinlinin yaralanarak tedavi için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

İsrail ordusuna ait buldozerler, Cenin Mülüeci Kampı çevresindeki caddelere zarar verdi. Kamp çevresine takviye kuvvet gönderen İsrail ordusu, kampı kuşatma altına aldı.

Günün ilk saatlerinde İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentine baskın düzenledi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 543 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı'nı kuşatma altına aldı - Son Dakika

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