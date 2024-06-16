İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu Filistinli çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un doğusunda İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 16 yaşındaki Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti. İsrail güçleri ayrıca bölgedeki üç kişiyi yaraladı ve bir ambulans şoförüne saldırarak aracı tahrip etti.

16.06.2024 09:30
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RAMALLAH, 16 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un doğusunda İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 16 yaşındaki Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik belediyesinden olan ve adının Sultan Abdurrahman Hatatibe olduğu tespit edilen çocuk göğsünden vurularak öldürüldü.

Filistin Kızılay Derneği, sağlık ekiplerinin İsrail güçleri tarafından atılan gerçek mermilerle yaralanan üç kişiyi bölgeden çıkardığını teyit etti.

İsrail güçlerinin ayrıca Beyt Furik belediyesinden bir ambulans şoförüne saldırarak aracı tahrip ettiği iddia edildi.

İsrail ordusu olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu Filistinli çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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