İsrail ordusundan zeytin ağaçlarına saldırı - Son Dakika
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İsrail ordusundan zeytin ağaçlarına saldırı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 25 zeytin ağacını söktü; Filistinli çiftçi sürekli saldırılara maruz kalıyor.

15.09.2024 17:47
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Selfit kentinde 25 zeytin ağacını söktüğü belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusuna ait buldozerler, Selfit'in batısındaki Kefr ed-Dik kasabasında Filistinli çiftçi Muhammed Eyyüb el-Ahmed'e ait 25 zeytin ağacını söktü.

Zeytin ağaçlarının Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerinde kurulan yerleşim birimi Buruhin'e bitişik olduğu gerekçesiyle söküldüğü aktarıldı.

AA muhabirine konuşan Filistinli çiftçi Ahmed, zeytin ağaçlarının 30 yaşın üstünde olduğunu, sahip olduğu arazinin Buruhin'e yakın olması nedeniyle sürekli şekilde İsrail askerleri ile gaspçı İsraillilerin saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

Öte yandan, İsrail ordusu, Selfit'in batısındaki Deyr Ballut kasabasına baskın düzenleyerek 3 tavuk çiftliği için yıkım ihtarında bulundu ve buraların boşaltılmasını istedi.

İsrail ordusu, Selfit'in batısındaki Rafat köyünde ise 6 dükkan, ev ve imalathane inşaatının durdurulması yönünde ihtarda bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

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