İsrail Ordusunun Batı Şeria Baskını: 3 Filistinli Yaralı

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2'si çocuk 3 Filistinli yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Batı Şeria'daki Nablus kentinin güneyinde bulunan Kusra beldesine baskın düzenledi.

İsrail ordusunun baskınına bölge sakinlerinin karşı çıkması sebebiyle arbede çıktı, İsrail askerleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Nablus'taki Filistin Kızılay Ambulans ve Acil Durum Merkezi Müdürü Amid Ahmed, Kızılay ekiplerinin, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu ikisi de başından yaralanan 9 yaşındaki Filistinli kız çocuğu ile 20 yaşındaki bir genci hastaneye götürdüğünü söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Kasra beldesinden kritik durumdaki yaralı bir çocuğun Rafidya Devlet Hastanesine getirildiği belirtildi.

Ayrıca, İsrail ordusu Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kenti güneyinde yer alan Riyhiyye köyüne de baskın düzenledi.

Köye baskın düzenleyen İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerine ateş açması sonucu 14 yaşındaki bir çocuk ayağından yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 928 Filistinli hayatını kaybetti.