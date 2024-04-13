- İsrail ordusunun çekildiği Han Yunus'ta 16 sivilin cansız bedenine ulaşıldı
GAZZE ŞERİDİ - Filistin Sivil Savunma ekipleri, İsrail ordusunun çekildiği Han Yunus'ta 16 Filistinlinin cansız bedenine ulaştı.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarını 190 gündür sürdürüyor. Filistin Sivil Savunma ekipleri, İsrail askerlerinin 7 Nisan'da çekildiği Han Yunus kentinin El-Amal mahallesi ve Hamad kasabasında 16 sivilin cansız bedenine ulaştı. Cenazeler Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilirken, kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi.
Sivil Savunma ekipleri, ekipman eksikliği nedeniyle güçlükle yürüttükleri çalışmalarda enkaz altında kalan onlarca kişiye ulaşmaya çalışıyor.
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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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