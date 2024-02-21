İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29.195'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29.195'e yükseldi

İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29.195\'e yükseldi

Gazze merkezli Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 29.195'e yükseldiğini ve 69.170 kişinin de yaralandığını açıkladı.

21.02.2024 14:41  Güncelleme: 14:43
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GAZZE, 21 Şubat (Xinhua) -- Gazze merkezli Sağlık Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 29.195'e yükseldiğini ve 69.170 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29.195'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29.195'e yükseldi - Son Dakika
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