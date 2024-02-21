İsrail Saldırılarına Rağmen Filistinli Baba Yıllar Sonra Baba Olmanın Sevincini Yaşıyor

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İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde 12 yıldır baba olmayı bekleyen Filistinli Ahmed Naim, yeni doğan bebeğinin sevincini sığındıkları çadırda buruk yaşıyor.

Gazze Şeridi'ne saldırılarında on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, Filistinlilerin hayatlarını, hayallerini ve sevinçlerini çalmayı sürdürüyor.

Kuzeyde bulunan Beyt Hanun kentindeki evlerini terk etmek zorunda kalan ve güneydeki Refah kentinde bir sığınmacı kampında hayata tutunmaya çalışan Naim ve ailesi, kaldıkları küçük çadırda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Mısır'da yapılan tüp bebek tedavisiyle uzun yıllardır hasretini çektiği bebeğine kavuşan aile, saldırıların gölgesinde sevincini de buruk yaşıyor.

AA muhabirine konuşan Baba Ahmed Naim, "Evlendikten 12 yıl sonra rabbim bize ilk bebeğimizi nasip etti. İsrail'in saldırıları yüzünden bebeğimin ihtiyaçlarını karşılayamadığım için sevincimiz sıkıntı, acı ve hüzünlerin arasında yarım kaldı" dedi.

Bebeğin zor şartlar altında dünyaya geldiğini ifade eden Naim, gözleri dolu bir şekilde "Yavrum için bir şey yapamıyorum. Cebimde sadece 5 şekel var (1.4 dolar) temel ihtiyaçlarını, gereksinimlerini nasıl alayım?" diye konuştu.

Naim, "Küçük bir çadırda yaşamaya çalışıyoruz. Eşim sezaryen doğum yaptığı için ağrıları var. Ama bizim ne ilacımız, ne yemeğimiz, ne suyumuz, ne gazımız, ne sütümüz var. Şartlar çok zor ve temel yaşam gereksinimlerine bile sahip değiliz." ifadelerini kullandı.

Gazzeli baba, saldırıların bir an önce son bulmasını ve Beyt Hanun'da normal hayatlarına dönmeyi umut ettiğini söyledi.

"Bebek doğduğundan beri hasta ama ilaç bulamıyoruz"

Naim'in kayınvalidesi Ummu Şadi Hareviş, "Bebek doğduğundan beri hasta ama ilaç bulamıyoruz, kıyafeti bile yok. Savaştan önce 10 şekel olan tek bir parça kıyafeti 70 şekele aldık." diye konuştu.

Beyt Hanun kentinden çıkarılma sürecini anlatan Hareviş, "Önce Cibaliya'da bir okula sığındık. Ama İsrail oraya da saldırdı. Güneye doğru göç edip Han Yunus'taki Karare beldesine geldik, daha sonra da Refah'a sığındık. Şuan burada küçük bir çadırda kalıyoruz." dedi.

Kendisinin de şeker, tansiyon ve kalp hastası olduğunu ancak gerekli ilaçları bulamadıkları için kullanamadığını ifade eden Hareviş, bir çadırda 11 kişi kaldıklarını, yerde yatmaktan ötürü ağrıları olduğunu söyledi.

"70 yaşına geldim bugün yaşadıklarımızdan daha kötüsünü yaşamadım. Yetmedi mi artık?" diye konuşan Hareviş, uluslararası toplumdan savaşın durması için harekete geçmesini istedi.

Gazze'nin kuzeyinde 6 bebekten 1'i şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 20 Şubat'ta Gazze'de Gıda Hassasiyeti ve Durum Analizi başlığıyla paylaştığı raporda, Gazze'nin kuzeyinde 6 bebekten 1'inin şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu bildirmişti.

"Refah'ta 2 yaş altı çocukların yüzde 5'i şiddetli yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor." ifadeleri kullanılan raporda, Refah'a yönelik yeni saldırıların engellenmesi gerektiği belirtilmişti.

"Gazze'de 5 yaş altı çocukların yüzde 90'ının en az bir bulaşıcı hastalığı var." bilgisi paylaşılan raporda, 2022'ye göre ishal vakalarının 23 kat arttığı kaydedilmişti.