İsrail Saldırısında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat'ta bir eve düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Nusayrat'ta bulunan Cedid Mülteci Kampı'ndaki bir evi bombaladı.

Saldırıda 2'si çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 467 Filistinli öldü, 95 bin 921 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.