İsrail Savunma Bakanı: Gazze'de İsrailli esirler varken savaşı durduramayız

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karar tasarısına rağmen, İsrailli esirler Gazze'deyken savaşı durdurmaya haklarının olmadığını söyledi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'in, Washington yönetiminden savaş uçakları, silah sistemleri ve mühimmat dahil çok sayıda askeri malzeme talebiyle temaslarda bulunmak üzere ABD'de bulunan Gallant, görüşmelerinden önce değerlendirmelerde bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la yapacağı ilk toplantıda Hamas'ın yok edilmesinin ve esirlerin evlerine geri dönmesinin önemini vurgulayacağını belirten Gallant, "Henüz olmadığımız yerler de dahil olmak üzere her yerde Hamas'a karşı faaliyet göstereceğiz. İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin görevini tamamlayabilmesi için (Gazze'de) Hamas'a bir alternatif belirleyeceğiz." dedi.

İsrailli esirler Gazze'deyken savaşı durdurmaya haklarının olmadığını belirterek, "Gazze'de kesin bir zaferin kazanılamaması bizi kuzeyde yeni bir çatışmaya götürebilir." ifadesini kullandı.

Gallant'ın yarın ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüşmesi bekleniyor.

BMGK'de Gazze'de ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı.

Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi. ABD çekimser oy kullanmıştı.

Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmıştı. ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirdi. Böylelikle, ABD'nin ateşkes sürecine esneklik katmış olduğu düşünülüyor.

Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.

7 Ekim'in ardından BMGK'de ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edilmiş oldu.