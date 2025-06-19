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İsrail ve İran Arasındaki Gerilim Artıyor

İsrail ve İran Arasındaki Gerilim Artıyor
19.06.2025 11:56
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İsrail, İran'ın nükleer tesislerini hedef alırken, karşı saldırıda hastanelere füze isabet etti.

İsrail gece boyunca İran'da çok sayıda noktayı hedef aldı. Sabah saatlerinde İran'dan atılan bir füze ise İsrail'in güneyindeki bir hastaneye isabet etti.İran, sabah saatlerinde İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Tel Aviv'deki bazı çok katlı binaların yanı sıra güneydeki Beerşeba kentinde bir hastanenin de vurulduğu saldırılar sonucu ülke genelinde beşi ağır olmak üzere yaklaşık 40 kişi yaralandı.

Beerşeba'daki Soroka Tıp Merkezi'nin yönetimi, saldırı sebebiyle hastanenin çeşitli bölümlerinin hasar gördüğünü bildirdi. Tesis, bin yatak kapasitesi ile bölgenin en büyük hastanesi konumunda.

İsrail Dışişleri Bakanlığı saldırı sonrası İran'ı hastaneleri "kasıtlı olarak" hedef almakla suçladı, Bakan Yardımcısı Sharren Haskel, "Burası bir askeri üs değil, hastane" diyerek İran'a tepki gösterdi. İran Devrim Muhafızları ise saldırıda hastaneyi değil yakınlarındaki askeri ve istihbarat karargahlarını hedef aldıklarını öne sürdü.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in bu "saldırının hesabını vereceği" ifade edildi.

İsrail'de geçen Cuma günü İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından birçok hastanede acil durum planları devreye alınmış, bu kapsamda olası bir saldırı anında tahliyesi zor olacağı gerekçesiyle solunum cihazı gibi ekipmanlara bağlı hastalar yer altı otoparklarına taşınarak tedavilerine burada devam edilmesi sağlanmıştı.

Arak reaktörü bombalandı

İsrail ise gece boyunca yaklaşık 10 milyon nüfuslu Tahran dahil çeşitli kentleri hedef aldı. Başkentin 250 kilometre güneybatısındaki Arak ağır su reaktörü de İsrail ordusu tarafından bombalandı. Saldırıyı doğrulayan İran devlet televizyonu "radyasyon tehlikesi bulunmadığını" bildirdi.

Ağır su, zenginleştirilmiş uranyuma ek olarak nükleer silah üretiminde kullanılabilecek potansiyel bir malzeme olarak biliniyor. Saldırıya ilişkin İsrail ordusunun resmi Türkçe X hesabından yapılan açıklama şöyle dendi:

"İsrail Savunma Kuvvetleri'nin İran rejiminin nükleer silah programını hedef alan operasyonu kapsamında, Arak bölgesindeki nükleer reaktör ve reaktörün içinde bulunan, plütonyum üretiminde temel unsur olan yapı vuruldu. Reaktörün inşasına 1997 yılında başlandı ancak uluslararası toplumun müdahalesi nedeniyle tamamlanamadı. Bu reaktör, nükleer silah üretimine olanak sağlayacak yüksek düzeyde plütonyum üretmek üzere tasarlandı."

Bu arada İran yönetimi, İsrail adına ülke içinde insansız hava araçları (İHA) ürettiği gerekçesiyle 18 kişinin tutuklandığını duyurdu.

İran'da can kaybı 600'ü aştı

Washington merkezli İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) adlı organizasyona göre, İsrail saldırıları sonucu şu ana dek İran'da 639 kişi yaşamını yitirdi. Örgüt hayatını kaybedenlerin en az 263'ünün sivil olduğunu tespit ettiklerini bildirdi. İsrail'de ise Cuma gününden bu yana tamamı sivil 24 kişi öldü.

İki ülke arasında karşılıklı saldırılar devam ederken ABD'nin İran'a yönelik saldırılara katılıp katılmayacağı merak ediliyor. Giderek bu fikre "ısındığı" belirtilen ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde gazetecilerin sorusu üzerine, "Yapabilirim de, yapmayabilirim de. Kimse ne yapacağımı bilmiyor" dedi.

Ancak ABD'nin İran'a saldırma ihtimali, Trump destekçileri arasında giderek artan bir ayrılığa neden oluyor. Trump'ın yakın çevresinden bazı isimler Irak ve Afganistan'daki başarısızlıkları hatırlatarak ABD'nin Ortadoğu'da yeni bir savaşa sürüklenmemesi çağrısında bulunuyor.

AP,Reuters,AFP,dpa/ MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel İsrail ve İran Arasındaki Gerilim Artıyor - Son Dakika

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