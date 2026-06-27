İsrail ve Lübnan'dan Kalıcı Barış Anlaşması - Son Dakika
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İsrail ve Lübnan'dan Kalıcı Barış Anlaşması

İsrail ve Lübnan\'dan Kalıcı Barış Anlaşması
27.06.2026 10:34
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ABD arabuluculuğunda, İsrail ve Lübnan arasında kalıcı barış çerçeve anlaşması imzalandı.

WASHINGTON, 27 Haziran (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ile Lübnan'ın, önceki ateşkes anlaşmalarının defalarca ihlal edilmesine rağmen, "kalıcı barış ve güvenlik" için ABD'nin arabuluculuğunda bir çerçeve anlaşmasına vardığını bildirdi.

Cuma günü Washington'da büyükelçiler düzeyinde gerçekleştirilen son görüşmelerin ardından imzalanan çerçeve anlaşmasında, İsrail ile Lübnan arasında kırılgan bir ateşkesin uygulanması öngörülüyor.

Rubio imza töreninde yaptığı konuşmada, "Lübnan'ın egemen hükümeti ile İsrail hükümeti arasında, ABD'nin arabuluculuğu ve desteğiyle imzalanan ve kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan bu anlaşmayı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın ayrıntıları henüz netlik kazanmazken, taraflardan çerçeve anlaşmasının önceki ateşkes düzenlemelerinden hangi açıdan farklı olduğu yönünde bir açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "İki ülke, ABD'nin rehberliğinde Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin devlet dışı tüm aktörleri devre dışı bırakarak belirli pilot bölgelerde münhasır kontrole sahip olmasını hızla hayata geçirme konusunda anlaşmaya varmıştır" açıklaması yaptı.

Bakanlık, bu adımların kapsamlı bir barış ve güvenlik anlaşmasına giden süreci ilerleteceğini belirtti.

Anlaşma, İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter ile Lübnan'ın ABD Büyükelçisi Nada Hamadeh tarafından imzalandı. Hamadeh, çerçeve anlaşmasını Lübnan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme ve çatışmaları kalıcı olarak sona erdirme yolundaki ilk adım olarak nitelendirdi.

Leiter ise, "Bu uygulamaya dayalı üçlü çerçeve anlaşmasında İran yok. Hizbullah yok. İsrail ile Lübnan arasında barışa giden yol var" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail ve Lübnan'dan Kalıcı Barış Anlaşması - Son Dakika

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