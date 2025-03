İsrailli Yerleşimcilerden Vahşi Saldırı

- Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerden Filistinli aileye vahşi saldırı

EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Masafer Yatta bölgesinde İsrailli yerleşimciler, Filistin köyünde baba ile oğluna taş ve sopalarla saldırdı.

Batı Şeria'daki El Halil kentinin güneyinde yer alan Masafer Yatta'da maskeli İsrailli yerleşimciler, bir köydeki Filistinli aileyi hedef aldı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, maskeli yerleşimcilerin ellerindeki taş ve sopalarla bir eve geldiği, daha sonra baba ile oğluna vahşice saldırdığı görüldü. Korkunç saldırının ardından baba ile oğlu ağır yaralandı. Babanın beyin kanaması ve kafatası kırıkları nedeniyle sağlık durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. İsrail askerleri ise Filistinlilerin Yahudi yerleşimcilere saldırdığını iddia ederek köydeki 20'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

Yahudi yerleşimciler, İsrail askeriyle birlikte Masafer Yatta bölgesindeki Filistinlilere saldırarak onları bölgeden göç etmeye zorluyor.

"Bu, etnik temizliktir"

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıya tepki gösterilerek uluslararası eylem çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İsrail işgal güçlerinin koruması ve gözetimi altında, silahlı yerleşimci grupların Massafer Yatta'da Filistinlilere yönelik neredeyse her gün gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınamaktadır. Cuma günü tanık olunduğu üzere yerleşimciler, Filistinli çobanlara vahşice saldırarak onları bölgeden kovmaya ve tüm bölgeyi Filistinli sakinlerden zorla boşaltmaya çalıştı. Bu, Batı Şeria'nın çoğunluğunu oluşturan C Bölgesi'ndeki Filistinlileri hedef alan en korkunç etnik temizlik biçimlerinden birini temsil ediyor. Nihai hedef, bu toprakları sömürgeci yerleşimlerin genişletilmesi amacıyla ilhak etmek ve Filistin devletinin kurulmasına yönelik her türlü umudu kasıtlı olarak yok etmektir" ifadeleri kullanıldı.

Gazze, Masafer Yatta, Batı Şeria'nın kuzeyi ve Ürdün Vadisi'nde devam eden vahşetin, "ırkçı zulüm, soykırım, zorla yerinden etme ve ilhak kampanyası" olarak görüldüğü belirtilerek, "İsrail hükümeti tarafından uygulanan bu sistematik politikalar, Filistin davasını ortadan kaldırmayı ve uluslararası hukuku, Arap Barış Girişimi'ni ve iki devletli çözümü açıkça ihlal ederek barış şansını baltalamayı amaçlıyor. Bakanlık, İsrail hükümetinin uluslararası sistemin temellerine yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulamaktadır. Bakanlık, uluslararası örgütler ve hukuk kurumlarıyla eşgüdüm halinde işgalcilerin işlediği suç ve ihlalleri izleme ve belgeleme çalışmalarını sürdürürken, BM Güvenlik Konseyi'ni de hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırmaktadır. İsrail hükümetinin vahşetlerini durdurması, BM kararlarına uyması ve Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiye kararına uyması için derhal önlemler alınmalıdır" denildi.