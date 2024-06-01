İsrailliler Filistinlilerin hayvancılığını hedef alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrailliler Filistinlilerin hayvancılığını hedef alıyor

İsrailliler Filistinlilerin hayvancılığını hedef alıyor

İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin geçim kaynağı olan hayvancılığı hedef alıyor. İsrailli gaspçılar, inek ve koyunları çalıyor ve bölgede hayvancılık yapanları engellemeye çalışıyor. Filistinliler, İsraillilerin tehdidi altında yaşam sürüyor ve birçok aile yerinden edildi.

01.06.2024 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin geçim kaynağı olan hayvancılığı hedef alıyor.

İsrailli gaspçıların Filistinlilerin en büyük gelir kaynaklarından inek ve koyunlarını çaldığı veya bölgede hayvancılık yapanları engelleyerek bölgeden göç etmelerini sağlamaya çalıştıkları belirtiliyor.

Batı Şeria'nın doğusundaki Ürdün Vadisi bölgesinde Ayn el-Hilve bölgesinde yaşayan Filistinli aileler, barakalarda ve çadırlarda barınıyor. Bu aileler, inek ve koyun yetiştirerek geçinmeye çalışıyor.

Bölgedeki Filistinliler, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarını genişletmek isteyen İsraillilerin tehdidi altında yaşam sürüyor.

Batı Şeria sakinlerinden Kadri Daragme, AA muhabirine, 7 Ekim'den bu yana İsrailli gaspçıların artan saldırıları nedeniyle hayatlarının ve geçim kaynaklarının tehdit altına girdiğini anlattı.

Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin bölgede otlayan ineklere el koyduğunu belirten Daragme, "7 Ekim'den önce de yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyorduk, 7 Ekim'den sonra ise ordunun korumasıyla saldırılar iki katına çıktı. Gece evlere girip evleri tahrip ediyor, ev halkını tehdit ediyor, koyun çalıyorlar." dedi.

Geçen ay kendilerine ait 20 ineğin alındığını aktaran Daragme, inekleri geri istediklerinde ise kendilerinden 15 bin dolar para istendiğini kaydetti.

Onaylamasa da söz konusu tutarı ödemek zorunda kaldığını dile getiren Daragme, bu olaydan günler sonra yaklaşık 100 ineğe el konulduğunu ve kendilerinden 35 bin dolar para talep edildiğini paylaştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, çobanlara da zulmediyor

Ramallah'ın batısındaki Kober kasabasından Riyad Şelalde ise İsrailli gaspçıların arazileri çalmakla ve yerleşim yerleri inşa etmekle yetinmediğini, bölgedeki çobanların hayvanlarını otlatmalarını dahi kısıtladığını ve onlara zulmettiğini söyledi.

Gaspçıların, İsrail ordusunun koruması altında bunları yaptığını anlatan Şelalde, "Koyun güderken ordu tarafından kelepçelendim, sonra beni gözaltına aldılar." diye konuştu.

Bu nedenle 80 koyununu kaybettiğini aktaran Şelalde, "İsrail ordusu da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşuyor. Gündüzleri ordu üniforması giyiyor, diğer zamanlarda ise yerleşimciler gibi sivil giyiniyorlar." dedi.

220 aile yerinden edildi

Benzer durumlara Ramallah'ın doğusundaki el-Mugayyir kasabasında maruz kalan İmad Ebu Ulya da "İsrail ordusunun koruması altındaki İsrailliler, 130 baş olan tüm hayvanlarımı çaldılar." ifadelerini kullandı.

Ebu Ulya, 7 kişilik ailesinin tüm geçim kaynağının böylece elinden alındığını dile getirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi yetkilisi Emir Davud da "İsrail işgali ve yerleşimcilerin eylemleri, 7 Ekim'den sonra, 1277 kişi ve 220 aileden oluşan, 25 Filistinli bedevi topluluğunun yerinden edilmesine yol açtı." bilgisini paylaştı.

İsrailli gaspçıların saldırıları sonucu Filistinli ailelerin göç etmek zorunda kaldığını aktaran Davud, "Filistinli çobanlara uygulanan kısıtlamalar ve hayvanlarının çalınması, yerleşimciler tarafından sürekli tekrarlanan bir saldırı biçimidir." diye konuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 690 bin Yahudi yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistin topraklarının İsrailliler tarafından gasbedilmesi yasa dışı sayılıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğinde 2022 sonunda işbaşına gelen koalisyon hükümetinde aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimlerin kritik görevlere getirilmesiyle İsraillilerin saldırıları arttı.

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki askeri varlığını da yoğunlaştırdı, kent, belde ve kamplara yönelik saldırı ve baskınlarını da artırdı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailliler Filistinlilerin hayvancılığını hedef alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:01 Fenerbahçeliler çok kızacak Dursun Özbek’ten bomba Mourinho yorumu Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
15:43 CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu’dur CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur
15:09 AK Parti kampta Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği konuyu Emine Hanım ele alacak AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak
14:46 Kavurucu sıcaklar geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın
12:58 1 ton domuz eti ele geçirildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
15:43 Onlyfans’ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi Onlyfans'ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi!
14:46 Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı
14:01 Kenan Doğulu’dan Yılmaz Erdoğan’ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı?
13:51 Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic’e teklif yaptı Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic'e teklif yaptı
13:01 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
12:33 Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza
12:05 Jose Mourinho’nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum
12:02 Erdoğan bayramdan önce CHP’yi ziyaret edecek ’’Kırmızı çizgi’’ vurgusu dikkat çekti Erdoğan bayramdan önce CHP'yi ziyaret edecek! ''Kırmızı çizgi'' vurgusu dikkat çekti
11:32 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan’ı aradı İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı
11:27 Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 16:15:21. #1.12#
SON DAKİKA: İsrailliler Filistinlilerin hayvancılığını hedef alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement