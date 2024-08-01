İstanbul 2 Nolu Barosu: İsrail'e hukuki yaptırımlar uygulanmaması sonucu suikast gerçekleşti

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İstanbul 2 Nolu Barosu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına ilişkin, "Bu alçakça suikast, mazlum Filistin halkına soykırım uygulayan İsrail'e hukuki yaptırımlar uygulanmaması nedeniyle ortaya çıkan pervasızlığın sonucudur." açıklamasını yaptı.

Baronun sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, terör devleti işgalci İsrail'e karşı kahramanca mücadele eden Heniyye'nin, uğradığı alçakça suikast neticesinde şehit olduğu belirtildi.

Vatanı uğruna ailesinin birçok ferdini şehit veren, buna rağmen mücadelesinden bir adım geri atmayan dava adamı Heniyye'nin şehadetinin Allah katında makbul olması temennisinde bulunulan açıklamada, Filistin halkına ve dünyadaki tüm Müslümanlara başsağlığı dilendi.

Açıklamada, uluslararası toplumun ve İslam aleminin dünyayı kaosa sürükleyecek vahim olaylar yaşanmadan çok ciddi siyasi ve hukuki adımlar atması gerektiği vurgulanarak, şöyle denildi:

"İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile eş zamanlı olan ve yine İsrail'in ABD ziyaretinin akabinde gerçekleştirilen, İsrail sözde Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanımızı tehdit eden hadsiz paylaşımından hemen sonra işlenen bu cinayet faili meçhul değildir. ve maalesef bu alçakça suikast, mazlum Filistin halkına soykırım uygulayan İsrail'e hukuki yaptırımlar uygulanmaması nedeniyle ortaya çıkan pervasızlığın sonucudur."

Dünyanın, kendisinden başkasını insan görmeyen bir avuç sapkın siyonistin ibadet olarak gördüğü sadist eylemlerine göz yumulması nedeniyle felakete sürüklendiği kaydedilen açıklamada, "Bu gidişata bir an önce son verilmez ve sorumluluk sahibi makamlar derhal inisiyatif almazlar ise Filistin'deki ateş bütün dünyayı saracak, bir gün bütün insanlık mazlum Gazze halkı ile aynı kaderi yaşayacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, mazlum Filistin halkının yanında olan İstanbul 2 Nolu Barosunun, soykırımcılar hak ettiği cezayı alıncaya, Filistin topraklarından çekilinceye kadar hukuki ve insani mücadeleyi sürdüreceği belirtildi.