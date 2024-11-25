Istanbul'74'ten Yeni Kültürel Mekan

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Sanat ve kültür platformu Istanbul'74, Beşiktaş'taki yeni kültürel mekanı ile 15 yıllık sanat yolculuğunda yeni bir sayfa açıyor.

İstanbul ve New York'un yanı sıra farklı şehirlerde düzenlediği sergiler ve projelerle kültürlerarası diyaloğu geliştirmeyi amaçlayan Istanbul'74, restore edilmiş beş katlı geleneksel bir ahşap binada sanatseverleri ağırlıyor.

Istanbul'74'ün kurucu ortağı Demet Müftüoğlu Eşeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "15 yıllık yolculuğumuzun bir dönüm noktasını simgeleyen Arnavutköy'deki yeni mekanımıza taşındık. Bu tarihi beş katlı ahşap bina hem geçmişin izlerini taşıyan hem de geleceğe dair olasılıklara kapı açan bir alan. Yaratıcı fikirlerin ve farklı disiplinlerin etkileşim içinde olduğu bir buluşma noktası yaratmayı hedefledik." dedi.

"Her kat, kendine özgü bir hikaye anlatıyor"

Sanat, tasarım, edebiyat ve gastronomi gibi disiplinlerarası projelere ev sahipliği yapmak istediklerini söyleyen Eşeli, "Yeni mekan, yaratıcı topluluğun kesişim noktası olarak tasarlandı. Sürekli evrilen bir açık ev modeli üzerine kurulu, her katı farklı bir hikaye anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Eşeli, ziyaretçilerin mekanda, hem çağdaş sanat eserleri hem de mekana özgü yerleştirmeleri görebileceğine işaret ederek, "Ayrıca okuma ve dinleme odaları gibi etkileşimli deneyim alanları, farklı bir perspektif sunuyor. Diğer yandan, yemek kültürünü odağa alan deneyimler de yine burada yer alacak." diye konuştu.

Her katın kendine özgü bir hikaye anlattığını belirten Eşeli, şu bilgileri verdi:

"İkinci katta Istanbul'74, Freeman&Lowe ve Boo-Hooray iş birliğiyle gerçekleşen 'Rastlantısal Orman: Bir Okuma Odası' sergisinden uzun dönemli ödünç alınan bir koleksiyon izleyiciyle buluşuyor. William Seward Burroughs'un 'The Electronic Revolution' adlı eserinden ilham alan sergi, dilin, hikaye anlatımının ve değişimin dönüştürücü etkisini keşfe çıkıyor. "Dinleme Odası" ise Alphan Eşeli'nin plak koleksiyonundan bir seçki sunarak, her ay yeni seslerle deneyimi zenginleştiriyor.

Istanbul'74 tarafından sunulan, Jonas Bresnan'ın 'A Day in Arnavutköy' adlı fotoğraf serisi, mahallenin ruhunu objektifiyle yakalıyor. Bu seri, Arnavutköy'ün canlı günlük yaşamını, bölgenin eşsiz cazibesini, insanlarını ve İstanbul'un kalbinden akan Boğaz'ı gözler önüne seriyor. Seri, izleyicilere Arnavutköy'ü başka bir perspektiften yeniden görme fırsatı sunuyor. Sergi, 31 Aralık'a kadar devam edecek."

"Ekin Bernay'ın 'Kalp' performansı, 2022'den bu yana ilk kez izleyiciyle buluşuyor"

Demet Müftüoğlu Eşeli, mekanın 3. katında, PiArtworks iş birliğiyle Mehmet Ali Uysal'ın "Hanger" adlı mekana özgü yerleştirmesinin görülebileceğini aktararak, "İlk olarak tekli ve üçlü formatlarda sergilenen bu eser, şimdi altı formda yeniden şekillenerek, sanatçının içsel keşfini yansıtıyor. Dördüncü katta, Performistanbul iş birliğiyle Ekin Bernay'ın 'Kalp' performansı, 2022'den bu yana ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Katılımcılar, basit ama güçlü bir ritüelle yumruklarını alçıya dökerek, 'kalplerini bırakmaya' davet ediliyor. Bu performans, kalp ve gönül arasında köprü kurarak, katılımcıları ortak kırılganlık ve insanlıkta birleştiriyor." değerlendirmesini yaptı.

En üst katta ise Ralph Sason ve Barış Erdemli'nin ses ve tat arasındaki sinerjiyi araştırdığı "Gastro- Sonic Experience" projesini sanatseverlerin ilgisine sunduklarını vurgulayan Eşeli, şunları kaydetti:

"Arnavutköy'ün zengin mutfak mirasından ilham alan her yemek, lezzetin gizli katmanlarını ortaya çıkaran özel ses manzaralarıyla eşleştiriliyor. İşitsel gustatorik (tat alma halüsinasyonları) biliminden ilham alan bu deneyim, Arnavutköy ve boğazdan kaydedilen özgün seslerin, bestelenmiş kısa parçalar ve ambient tınılarla birleştiği bir duyusal yolculuk sunuyor. Tatlarla uyumlu frekanslar, her notada özenle işlenerek çok katmanlı bir lezzet ve ses deneyimi yaratıyor. Fakat bu deneyim sadece açılış gününe özeldi."

"Istanbul'74, hem yerel hem de global sanatçılar için bir üretim ve diyalog alanı sunacak"

Eşeli, gelecekte yapmak istedikleri projelere de değinerek, "Sergi ve özel projelerin yanı sıra sanatçılarla buluşmalar, performanslar ve disiplinlerarası projeler düzenlemeyi planlıyoruz. Mekan, hem yerel hem de uluslararası sanatçılar için bir yaratım ve paylaşım alanı olarak hizmet verecek. Diğer yandan, gelecek yıl 'Ist. Festival'ini İstanbul'da gerçekleştirmek üzere çalışmalara devam ediyoruz. Arnavutköy'deki yeni yerimiz aynı zamanda festivalin merkezi olacak. Ayrıca misafir sanatçı programımız devam ediyor." dedi.

Istanbul'74'ün sanat dünyasında uluslararası bir köprü kurarak, farklı disiplinlerden sanatçılar, düşünürler ve yaratıcı topluluklarla iş birliği yapmayı ve yeni anlatılar oluşturmayı hedeflediğini vurgulayan Eşeli, şunları söyledi:

"Istanbul'74, 15 yıllık birikimini Arnavutköy'deki yeni mekanına taşıyarak, burayı bir sergi alanının ötesinde aynı zamanda fikirlerin hayata geçirildiği, yaratıcı süreçlerin beslendiği ve sanatseverlerin kendilerini özgürce ifade edebileceği bir kültürel merkez olarak konumlandırmayı amaçlıyor. Yeni mekan, farklı disiplinleri bir araya getiren etkinliklere, özel projelere ve çok yönlü sergilere ev sahipliği yaparken, aynı zamanda hem yerel hem de global sanatçılar için bir üretim ve diyalog alanı sunacak. Mekanın her katında anlatılacak farklı hikayelerle, ziyaretçilere çok katmanlı bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca, 2025'te 15. yılını kutlayacak olan 'Ist. Festival' ile, sanat, edebiyat, moda, tasarım, sinema ve performans sanatları gibi çeşitli alanlarda öncü isimleri bir araya getirerek, küresel bir sanat platformu yaratmayı sürdüreceğiz. Sanat dünyasında köklü değişimlere ve yeni iş birliklerine ilham verecek projeler üretmeye, kültürlerarası sınırları kaldırarak sanatın birleştirici gücünü yaymaya devam etmeyi planlıyoruz."

Eşeli, gelecek yıl 15.'si düzenlenecek "Ist. Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali"nin (Ist. Festival) 2009'dan bu yana sanat, tasarım, film, fotoğraf, mimari, edebiyat, müzik ve yemek kültürü gibi birçok disiplini bir araya getirdiğini belirterek, Şimdiye kadar aralarında Gore Vidal, Zaha Hadid, Tilda Swinton, Franca Sozzani, Harvey Keitel, Terry Gilliam, Kirsten Dunst, Sophie Calle, Courtney Love, Michael Stipe, Kim Jones, Zülfü Livaneli, Hussein Chalayan, Mario Sorrenti ve Craig McDean gibi isimlerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ve takipçilerine açık panel ve konuşmalar, özel gösterimler, workshoplar, sergiler ve performanslara katılma olanağı sunan Ist. Festival unutulmaz anlara sahne oldu. 2025 için de oldukça kapsamlı bir program ve ilham verici bir formatla festivali yeniden ele alıyoruz. Detaylar gelecek aylarda açıklanacak." ifadelerini kullandı.