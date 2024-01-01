 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yılbaşı Gecesi Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yılbaşı Gecesi Kaçak Göçmen Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurusuna göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yılbaşı gecesi kaçak göçmenlere yönelik 'Kalkan-6' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 ilde 121 kaçak göçmen yakalandı. Denetimlerin İstanbul ayağında 20 sabit, 32 gezici olmak üzere 52 mobil göç noktası aracında 156 personel görev aldı. Yakalanan göçmenler geri gönderilmek üzere il göç idarelerine teslim edildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir\'de Yılbaşı Gecesi Kaçak Göçmen Operasyonu
01.01.2024 - 09:45,  Güncelleme: 09:47
Abone Ol

İSTANBUL, Ankara ve İzmir'de yılbaşı gecesi kaçak göçmenlere yönelik 'Kalkan-6' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 ilde 121 kaçak göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yılbaşı gecesi Ankara, İstanbul ve İzmir'de kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre; 3 ilde polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından 59 mobil göç noktasında denetim yapıldı. Denetimlerin İstanbul ayağında 20 sabit, 32 gezici olmak üzere 52 mobil göç noktası aracında 156 personel görev aldı. Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde toplumsal alan, meydan, park, metro ve metrobüs çıkışında denetimler yapıldı. Denetimler kapsamında 3 ilde 129 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler geri gönderilmek üzere il göç idarelerine teslim edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, Operasyon, Ankara, İzmir, Güvenlik, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yılbaşı Gecesi Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika


09:36
Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12
Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49
İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
08:33
Alkollü şahıs Marmaray'daki üst geçitten kendini raylara bıraktı Alkollü şahıs Marmaray'daki üst geçitten kendini raylara bıraktı
08:26
İstanbul'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'ne akın etti İstanbul'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'ne akın etti
08:17
İbo Show'un yılbaşı özel programında sanatçıların yüzleri filtreden görünmez hale geldi İbo Show'un yılbaşı özel programında sanatçıların yüzleri filtreden görünmez hale geldi
07:49
Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi ağır yaralandı Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi ağır yaralandı
07:31
Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü

Son Dakika
09:36 Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12 Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49 İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
08:33 Alkollü şahıs Marmaray'daki üst geçitten kendini raylara bıraktı
08:26 İstanbul'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'ne akın etti
08:17 İbo Show'un yılbaşı özel programında sanatçıların yüzleri filtreden görünmez hale geldi
07:49 Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi ağır yaralandı
07:31 Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü
01:00 Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 10:31:01. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yılbaşı Gecesi Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement