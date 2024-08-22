İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Rekor Düşük Seviyeye İndi - Son Dakika
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İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Rekor Düşük Seviyeye İndi

İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Rekor Düşük Seviyeye İndi

İstanbul'da yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 49.86 olarak ölçüldü. Bu istatistik, son 10 yılın en düşük 3. doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.

22.08.2024 10:09
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Ali AKSOYER/İSTANBUL, İSTANBUL'da yağışsız geçen günlerin ardından barajlarda su seviyesi düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 50'nin de altına inerek yüzde 49.86 olarak ölçüldü. Bu istatistik, son 10 yılın en düşük 3. doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'a aşırı sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın etkisi ve yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki su seviyesi her geçen gün azalıyor. İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50'ninde altına indi. Doluluk oranı yüzde 49.86 olarak ölçüldü. İstanbul'a su sağlayan barajların başında gelen Alibeyköy barajında kuraklıktan en fazla etkilenen baraj oldu. Kış aylarında yüzde 80'e kadar dolan Alibeyköy barajında bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 16.26'ya kadar geriledi. İstanbul'un bir diğer önemli barajı Sazlıdere barajında ise doluluk oranı yüzde 51.76 olarak ölçüldü. Daha önceden suyla dolu alanlarda artık otomobillerle ilerlemek mümkün hale geldi.

İSKİ verilerine suyun en çok azaldığı baraj yüzde 16.26 doluluk oranıyla Alibeyköy barajı oldu. İstanbul'un en dolu barajı ise yüzde 63.85 doluluk oranıyla Terkos baraj gölü olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI

ÖMERLİ %50,75

DARLIK %54,29

ELMALI %58.33

TERKOS %63,85

ALİBEYKÖY %16.26

BÜYÜKÇEKMECE %48.59

SAZLIDERE %51.76

ISTRANCALAR %29.02

KAZANDERE %16.81

PAPUÇDERE %29,08

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Rekor Düşük Seviyeye İndi - Son Dakika

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