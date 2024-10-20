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İstanbul Barosu Seçimleri Başladı

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İstanbul Barosu'nda başkanlık seçimi için oy verme işlemi 09.00'da başladı, seçim saat 17.00'ye kadar sürecek.

20.10.2024 11:44
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Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL)- İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için oy verme işlemi saat 09.00 itibarıyla başladı. Avukatlar saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 11 adayın yarıştığı başkanlık seçimi için, bugün saat 09.00'da oy verme işlemi başladı. İstanbul Barosu Başkanlığı seçimlerinde, kayıtlı 64 bin 72 seçmenin oy kullanması için 161 seçim sandığı kuruldu. Seçim işlemleri saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Can Atalay'dan mesaj

Öte yandan cezaevinde bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, İstanbul Barosu Genel Kurulu Divan'ına hitaben sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Atalay'ın paylaşımı şöyle:

"İstanbul Barosu Genel Kurulu Sayın Divanı'na Anayasa'ya aykırı olarak, Anayasa'nın askıya alınması pahasına Silivri 9 No'lu Cezaevi'nde tutulmaya devam ettiğim için önceki genel kurulumuza olduğu gibi bu genel kurulumuza da katılamıyorum. Mazeretimin kabulünü diliyorum.

Tüm uluslararası kurallar; insancıl hukuka ilişkin kazanımlar ayaklar altına alınarak Gazze'de sürdürülen soykırımcı savaş ve Lübnan'ın işgali girişimi koşullarında; ülkemizde Anayasal düzenin askıya alınmasına ve hukukun temel ilkelerinin dahi çiğnenmesine ilişkin zorlu görevler yüklenen İstanbul Barosu Genel Kurulumuzu selamlar, başarılar diliyorum.

Avukatlık Kanunumuz, barolarımızı ve bizleri "hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak"la yükümlü tutuyor. Kanun, barolarımızı "avukatlık onurunun" korunmasıyla görevlendiriyor. "Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak", "avukatlık onuru"muzun gereğidir.

'Avukatlık onurumuz'u, keyfiliğe karşı kuralları ve kurumları savunarak, Anayasal düzenin askıya alınmasına ve hukukun temel ilkelerinin çiğnenmesine karşı durarak sonuna kadar savunacağız. Böylesi zorlu görevlerle karşı karşıya olduğumuz bir ortamda İstanbul Barosu Genel Kurulumuzu selamlıyor ve başarılar diliyorum. Saygılarımla Şerafettin Can Atalay. Silivri 9 No'lu A-47

Kaynak: ANKA

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