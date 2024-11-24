İstanbul Boğazı'nda Müsilaj Araştırmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda Müsilaj Araştırmaları Devam Ediyor

İstanbul Boğazı\'nda Müsilaj Araştırmaları Devam Ediyor

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ve ekibi, İstanbul Boğazı'ndaki müsilaj durumunu incelemek için araştırma gemisi 'Maru' ile su altı dronları kullanarak çalışmalarını sürdürüyor. Prof. Dr. Öztürk, deniz çayırlarının bulunduğu bölgelerde müsilaj tespit edilmediğini, ancak Marmara Denizi'nin diğer bölgelerinde müsilaja rastlandığını açıkladı.

24.11.2024 14:30  Güncelleme: 14:39
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BİYOLOJİK çeşitlilik başta olmak üzere denizlerde çeşitli araştırmalar yapan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof.Dr. Bayram Öztürk ve ekibi, özellikle 2021 yılında Marmara Denizi'nde yoğun görülen müsilajın son durumuna ilişkin araştırmasını sürdürüyor. Prof.Dr. Öztürk ve ekibi, vakfa ait 20 metre uzunlukta ve 5 metre genişlikteki araştırma gemisi 'Maru' ile İstanbul Boğazı'nın değişik kesimlerine su altı dronu kullanarak inceleme yaptı. Prof.Dr. Öztürk, "Bugün deniz çayırlarının olduğu bu bölgede müsilaj var mı yok mu ona baktık. Bu bölgede müsilaj yok. Müsilaj Marmara'da daha fazla hem Güney Marmara'da hem kuzey Marmara'da Kuzey Marmara'da İstanbul Boğazı'nın akıntı rejiminin dışındaki alanlarda görülüyor.50 metrenin daha derinliklerinde şimdiye kadar görülmedi." dedi.

TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, İstanbul Boğazı'nın çeşitli noktalarında yapılan araştırmalarda akıntının etkisi ile müsilaja rastlanmadığını söyledi. Öztürk, Adalar bölgesi ve Kuzey-Güney Marmara'da müsilaj bulunduğunu belirtti.Biyolojik çeşitlilik başta olmak üzere Türk boğazları ve denizlerde çeşitli araştırma projelerini sürdüren TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ve ekibi, 2021 yılında Marmara Denizi'nde görülen müsilajın son durumuna ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

'MARU' ARAŞTIRMA GEMİSİ DE ÇALIŞMALARA KATILDI

Bilim insanları, TÜDAV'a ait 20 metre uzunluğa ve 5 metre genişliğe sahip araştırma gemisi 'Maru' ile İstanbul Boğazı'nın çeşitli noktalarında araştırma yaptı. Maru gemisi boğaza açılarak değişik noktalarda demir atıp su altı dron çalışmasıyla görüntü kaydetti. Kaydedilen görüntüleri inceleyen uzmanlar, deniz çayırlarının olduğu bölgedeki durumu da gözlemledi. Prof. Dr. Bayram Öztürk, DHA muhabirinin de izlediği araştırmayla ilgili bilgi verdi.

'50 METRENİN DERİNLİKLERİNDE ŞİMDİYE KADAR GÖRÜLMEDİ'

Yaptıkları çalışmayla ilgili konuşan Öztürk, "Bu bölge baştan sona deniz çayırlarının olduğu bir alan. Bu sene şamandıralar attık. Şamandıralar TÜDAV ile Türkiye İş Bankası'nın işbirliğiyle İstanbul Boğazı'na atılmış şamandıralar. Bugün deniz çayırlarının olduğu bu bölgede müsilaj var mı yok mu ona baktık. Bu bölgede müsilaj yok. Fakat Marmara Denizi'nin değişik bölgelerde müsilaj olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde İstanbul Boğazı çıkışında; Adalar bölgesinde müsilaj var. Aynı şekilde Adalar'ı geçtikten sonra Silivri hattında müsilajın olduğunu biliyoruz.Müsilaj Marmara'da daha fazla hem Güney Marmara'da hem kuzey Marmara'da İstanbul Boğazı'nın akıntı rejiminin dışındaki alanlarda görülüyor.50 metrenin daha derinliklerinde şimdiye kadar görülmedi. Bütün bu bölge bizim çalıştığımız bölge, deniz çayırlarının olduğu alan ve deniz çayırlarına bugün baktık TÜDAV'ın gemisiyle, TÜDAV Maru gemisiyle yaptığımız çalışmalar var." dedi.

DENİZ ÇAYIRLARI

TÜDAV tarafından incelemeleri süren İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'ndeki deniz çayırlarının, iklim değişikliği için kritik önemde olduüu kabul ediliyor. Deniz çayırları denizlerin temizlenmesinde, atmosferdeki karbondioksidin emilip yerine oksijen üretilmesinde sanıldığından büyük bir öneme sahip. Bilimsel adı 'Posidonia oceanica' olan Akdeniz'e özgü endemik bitki, uzun bir süreçte çoğalan bir canlı. En fazla 40 metreye kadar derinliklerde yetiştiği için, kıyılara yakın alanlarda yayılıyor ve bu nedenle denizdeki tekneler ve büyük gemiler demir attığında bu çayırlara onarılmaz hasarlar verebiliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda Müsilaj Araştırmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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